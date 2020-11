Lewis Hamilton a rappelé que Ross Brawn avait joué un rôle déterminant dans sa signature pour l’équipe Mercedes. C’est Niki Lauda qui a établi le premier contact, mais ce sont les arguments de l’ingénieur primé qui l’ont convaincu de tout miser sur les flèches d’argent.



La grande histoire du marché 2012 a été la signature de Hamilton par Mercedes, qui à l’époque était un projet naissant et soulevait plus d’inconnues qu’une McLaren qui avait commencé cette saison en position de se battre pour tout. Lewis avait également ses doutes.

Le mérite de cette opération a toujours été attribué à Niki Lauda, ​​qui a brisé la glace. Mais Hamilton a souligné à plusieurs reprises – au moins depuis 2016 – que Ross Brawn était celui qui lui avait fait comprendre que Mercedes était le meilleur endroit pour poursuivre sa carrière.

“J’étais triste lorsqu’il a quitté l’équipe, car une raison importante de ma décision – de rejoindre Mercedes – était qu’il était là”, expliquait-il alors dans des déclarations à Crash.net. “J’ai essayé de partager les titres avec lui, car il a travaillé pendant des années où nous ne les avions pas et nous les avons finalement obtenus.”

La signature a été forgée au domicile de la mère de Hamilton, où Lewis et sa famille ont partagé le thé avec l’ingénieur.

«Ross est venu chez ma mère et nous avons pris le thé dans la cuisine. Je me demandais pourquoi un gars que j’avais vu à la télé me ​​voulait dans son équipe, le gars qui avait travaillé avec des pilotes comme Michael Schumacher. C’était le jour. clé dans laquelle il m’a convaincu d’aller chez Mercedes », a-t-il déclaré à Globo un an plus tard.

Maintenant, il a retrouvé l’anecdote dans des déclarations au magazine Autosport, où il a introduit de nouvelles nuances.

“J’avais parlé à Niki –Lauda– chez moi à Monaco. Je suis presque sûr qu’il était la première personne à qui j’ai parlé, mais ensuite il n’était pas forcément convaincu.”

«Je pense que lorsque j’ai commencé à être convaincu, c’est lorsque Ross est venu chez ma mère. Nous avons pris le thé dans la cuisine et il m’a montré les plans – pour l’avenir – de l’équipe. C’était la première fois que je pouvais voir en détail ce que l’équipe prévoyait Quels changements ils voulaient faire. C’est là qu’ils m’ont convaincu. ”

“Gagner sept titres mondiaux n’était même pas dans mes meilleurs rêves. Obtenir un titre était fantastique, mais ensuite j’ai passé des années à travailler pour aider l’équipe – McLaren – à en gagner un autre. Je devais donc prendre une décision importante. Je pouvais rester et avancer. , ou faites quelque chose de plus aventureux. J’ai fait un acte de foi. ”

«Au moment où j’ai pris la décision, j’ai su que c’était la bonne. Je savais que c’était la bonne chose à faire pour moi, mais je ne pouvais pas savoir que nous gagnerions six titres. Dans la vie, vous devez faire ce qui vous convient, pas ce qu’ils vous disent. Vous devez faire vos devoirs, voir les avantages et les inconvénients, et aller avec tout, que ce soit bon ou mauvais ».

