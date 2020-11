Le Britannique dit que 2020 a été sa saison la plus régulière

Il soutient qu’il travaille très dur pour s’améliorer, mais cela devient de plus en plus compliqué

Vous appréciez le fait que Mercedes écoute toujours vos commentaires et opinions

Lewis Hamilton a reconnu qu’à 35 ans, il est de plus en plus difficile de s’améliorer et d’atteindre un niveau supérieur. Le septuple champion assure qu’il continue de travailler dur. Son défi est d’être aussi bien préparé que possible mentalement et physiquement et il l’a montré en 2020, année où il a été plus constant que dans aucune autre.



Hamilton a réécrit les livres d’histoire de la Formule 1 cette année en égalant les sept titres de Michael Schumacher. Lewis explique clairement que derrière son succès, il y a beaucoup de travail, un travail qui devient de plus en plus difficile à améliorer.

“Il est de plus en plus difficile de s’améliorer, et c’est de plus en plus facile et pire si vous laissez certaines choses se produire. Chaque athlète atteint un point où tout ce qu’il peut faire est de faire de légers ajustements aux petits détails. Je ne reste pas immobile et je sais ce que je dois faire pour être bien mentalement et physiquement », a commenté Hamilton dans des déclarations publiées par le site Web allemand Auto Motor und Sport.

Hamilton dit que la saison 2020 a été la plus constante jusqu’à présent. Le Britannique a fait preuve d’une grande constance et a remporté dix des 14 courses disputées à ce jour. De plus, il soutient que le temps de détention du covid-19 l’a aidé, puisqu’il a eu le temps de réfléchir à ses faiblesses.

«Je ne me souviens pas de toutes mes années en Formule 1, mais en 2020, j’ai joué à un niveau élevé de manière plus régulière. D’une part, c’est un progrès naturel, mais la perfection n’existe pas. La bonne nouvelle est que le L’arrêt dû à la pandémie, c’est que cela nous a donné le temps de réfléchir à nos erreurs. Cette année j’ai voulu travailler sur mes faiblesses sans oublier mes forces », a-t-il ajouté.

Hamilton soutient que l’amélioration de la gestion de ses pneus ne concerne pas seulement son style de conduite, mais aussi que l’équipe joue un rôle clé. Le Britannique rappelle qu’à l’époque où il était chez McLaren, les ingénieurs ne prêtaient pas beaucoup d’attention à leurs pilotes, ce qui se passe chez Mercedes, où l’ingénieur et le pilote ne font qu’un.

«J’ai toujours été conscient de l’importance de la gestion des pneus, depuis mes jours en GP2. La gestion ne change pas seulement en fonction de votre style de pilotage, cela dépend aussi de l’équipe. Quand j’étais chez McLaren, je leur ai donné des idées de pression et de température, mais ils ne m’ont jamais écouté, quelque chose qu’ils ont fait à Mercedes », a-t-il souligné.

«Les ingénieurs pensent souvent qu’ils savent tout mieux que quiconque et certains n’écoutent même pas le pilote. C’était le cas de McLaren, qui est très différent de Mercedes. Je ne vais pas dire aux ingénieurs de faire ce que je leur dis de faire. , mais je fais des commentaires pour qu’ils réfléchissent à une solution. Ici, nous travaillons ensemble pas à pas », a reconnu Lewis pour conclure.

