Lewis Hamilton estime que “peu de pilotes pourraient faire ce que fait Valtteri Bottas”, qui lui a décroché ce week-end la pole position du GP d’Emilia Romagna. Le sextuple champion du monde exprime son respect pour son coéquipier avant la course de dimanche.



Bottas a décroché hier sa 15e pole en tant que pilote de Formule 1. Il était un dixième de seconde plus rapide que son coéquipier, qui est sur la bonne voie pour égaler le record du titre mondial du grand Michael Schumacher. Lewis pense que la vitesse du pilote finlandais est la preuve évidente de son calibre.

“Je ne pense pas avoir besoin de dire grand-chose, car il vient de décrocher la pole position et il est devant moi. J’ai plus de Polonais que quiconque, donc ce n’est pas que je suis lent. Il fait un travail fantastique et ce résultat parle de lui-même. seul », a-t-il commenté hier à Imola.

“Valtteri parle sur le terrain et c’est le meilleur de lui. Pour être honnête, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens qui peuvent faire ce qu’il fait. J’ai beaucoup de respect pour lui.”

Bottas s’est toujours revendiqué comme un égal à Hamilton, c’est pourquoi, dans plusieurs de ses victoires, il a eu des mots pour ceux qui doutent de ses prouesses en tant que pilote. Interrogé s’il se sent sous-évalué, Valtteri répond qu’il ne vaut pas la peine de prêter attention aux opinions des autres.

«Je ne pense pas à la façon dont les gens me valorisent. Je pense que ce serait une erreur de se concentrer là-dessus. Parfois, on vous critique, comme tout le monde et cela arrive toujours dans cette vie, mais il y a toujours des gens qui veulent vous tuer.

«J’essaie de transformer cela en énergie positive. Je ne suis pas celui qui devrait commenter si je suis sous-évalué ou surévalué, parce que je n’y pense pas. Je suis concentré sur ma conduite, en essayant de décrocher la pole, en essayant de gagner des courses. c’est ce que j’aime faire. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard