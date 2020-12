Hamilton se demandait si cela valait vraiment la peine de rouler et de prendre des risques aussi élevés.

Lewis Hamilton a reconnu qu’après l’accident de Romain Grosjean à Bahreïn, il a reconsidéré pour continuer à courir. Mais ces doutes momentanés ont disparu, comme cela s’est produit avec d’autres expériences tragiques.



Lewis Hamilton a assuré qu’après le très grave accident qu’a subi Romain Grosjean, il pensait prendre sa retraite. Cependant, ce fut une pensée momentanée, car tout au long de sa vie, il a vécu de nombreuses expériences tragiques et a continué à rivaliser.

“Et si je pensais prendre ma retraite après cet accident? Je serais un hypocrite si je disais non. Mais ensuite, il faut réfléchir à l’importance de continuer à respecter et à accepter ce sport et ses dangers », a admis Lewis Hamilton dans un communiqué publié par le site italien Formula Passion.

Le cavalier britannique a rappelé deux moments qui l’ont marqué et lui ont fait prendre conscience des dangers auxquels il est confronté à chaque fois que la visière est abaissée. De plus, il avoue que plus les années passent, moins il le voit prendre ces risques.

«Je cours depuis 27 ans et quand j’étais jeune, j’ai vu ce qui est arrivé à Jules Bianchi. Quand j’avais neuf ans, j’ai vu un enfant mourir le jour même où j’ai gagné une course. Pour cette raison, j’ai toujours été conscient des risques que je cours », a rappelé le pilote Mercedes.

“Cependant, En vieillissant, je me demande si ça vaut le coup. Alors aujourd’hui des doutes m’ont pénétré, mais je ne pense pas à me retirer pour cet incident. Je n’ai pas peur, je suis sûr que nous allons tous refaire ce que nous avons toujours fait », a-t-il ajouté.

Il pense également que Grosjean lui-même a dû traverser son esprit pour arrêter de conduire, car il a une famille et la Formule 1 n’est pas tout.

“Je pense que Romain lui a aussi posé la question. En regardant les rediffusions, je me suis dit ‘homme, il a une femme et des enfants’. Il va devoir y réfléchir beaucoup, car sans aucun doute nous sommes privilégiés, mais il y a bien d’autres choses que la Formule 1”, a souligné le Pilote britannique.

Il n’a pas non plus voulu rater l’occasion de saluer le travail de la Formule 1 en termes de sécurité, mais il estime qu’il y a toujours place à l’amélioration à cet égard.

“Comme je l’ai déjà dit, nous avons été témoins de quelque chose d’extraordinaire: avec un si terrible accident, il est sorti sain et sauf. Un excellent travail a été fait en termes de sécurité, mais nous pouvons encore beaucoup progresser”, a-t-il déclaré pour conclure.

