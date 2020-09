Lewis Hamilton a félicité Sir Frank Williams, dont le mandat à la tête de l’équipe qu’il a fondée en 1977 prendra fin après le Grand Prix d’Italie de ce week-end.

«Je suis un grand fan de Sir Frank et de son incroyable contribution au sport», a déclaré Hamilton. «Il a toujours été si positif pour moi, il était l’une des personnes que je respectais le plus ici.

«Je pense qu’il était probablement l’une des personnes les plus honnêtes, sinon les plus honnêtes, ici en Formule 1. C’est donc vraiment triste de voir la fin du chapitre, la fin d’un livre. Mais je pense que leur héritage continuera car je crois qu’ils gardent au moins le nom.

Williams a eu l’occasion de signer Hamilton en 2004, trois ans avant de faire ses débuts en Formule 1 avec McLaren. Hamilton a révélé aujourd’hui qu’il envisageait également la possibilité de rejoindre Williams lorsqu’il a quitté McLaren pour rejoindre Mercedes à la fin de 2012. Williams avait remporté une course cette année-là, tout comme Mercedes.

«J’espérais à un moment donné qu’ils allaient revenir et être de retour à l’avant», a-t-il déclaré. «Je me souviens avoir rêvé de conduire la voiture que Mansell avait ou celle de DC [David Coulthard’s] voiture, quelque chose comme ça.

«Mais cela ne s’est jamais transformé en une option, vraiment une vraie option pour moi. Et c’est à ce moment que j’ai évidemment déménagé chez Mercedes. Je leur souhaite donc à tous le meilleur et à toute la santé dans le monde et pour leurs prochaines entreprises.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, qui a fait ses débuts en Formule 1 avec Williams en 2013, a également rendu hommage à son ancienne équipe.

«Je me souviens encore du jour, la première fois où je suis allé à l’usine», a déclaré Bottas. «J’ai rencontré Frank et j’ai finalement eu l’opportunité de devenir pilote d’essai, puis j’ai utilisé cette opportunité et ils m’ont donné la chance de devenir pilote de course. Ils ont vraiment cru en moi et ils m’ont donné l’opportunité de montrer ce que je peux faire.

«Alors définitivement sans Williams et surtout sans Frank, qui était à l’époque très en charge, je ne serais pas là. Je suis donc toujours reconnaissant pour Williams, pour la façon dont ils m’ont aidé à me développer en tant que pilote et à obtenir mes premiers points avec eux, en obtenant mon premier podium en Formule 1 avec eux.

«Puis, avec le temps, Claire s’est aussi impliquée davantage. Donc, pour être honnête, j’ai été assez triste de voir la nouvelle que la famille s’éloignait de l’équipe de course et même Frank allait être à peu près à l’écart. C’était son projet de vie et je pense qu’il a très bien réussi et je pense que toute la famille devrait être très fière de ce qu’elle a accompli.

«Les nombreuses choses qu’ils ont accomplies en Formule 1 sont vraiment impressionnantes par une équipe familiale. C’est donc très triste mais très reconnaissant pour tout le monde là-bas. «

