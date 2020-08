Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Belgique au galop, remportant sa cinquième victoire de l’année confortablement devant son coéquipier Valtteri Bottas dans un doublé pour Mercedes.

Max Verstappen a poursuivi les pilotes Mercedes tout au long de la course, mais n’a jamais pu se mettre à portée de l’un ni de l’autre, et a été rattrapé par Daniel Ricciardo à la fin de la course. Les Renaults se sont bien comportés à la fin de la course: Ricciardo a pris le point bonus du meilleur tour lors du dernier tour, tandis que son coéquipier Esteban Ocon a dépassé Alexander Albon pour la cinquième place.

Lando Norris était sur la queue des deux alors que le drapeau à damier tombait. Son coéquipier Carlos Sainz Jnr n’a pas réussi à démarrer après qu’un problème de bloc d’alimentation sur son tour de reconnaissance a causé une panne d’échappement.

Bien qu’un Charles Leclerc au départ rapide soit brièvement entré dans le top 10 dans les premiers tours, il a rapidement reculé et aucune Ferrari n’était en lice pour les points. Pierre Gasly le dépassait avec aisance, l’AlphaTauri continuant à prendre la huitième place.

Les pilotes Racing Point ont complété les places aux points. Sergio Perez, comme Gasly, a effectué un long premier relais, mais n’a pas été en mesure de faire beaucoup de progrès dans les derniers tours et a suivi Lance Stroll à la maison 10e.

La Safety Car est sortie au neuvième tour après qu’un grave accident ait éliminé deux pilotes de la course. Antonio Giovinazzi a filé dans la barrière à la sortie de Fagnes et George Russell, le suivant de près, n’a pas pu éviter les débris de sa voiture. Les deux sont sortis de leur voiture sans aide.

Réaction du Grand Prix de Belgique 2020

