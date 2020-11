Lewis Hamilton a mené la deuxième séance d’essais libres du GP de Bahreïn F1 2020 avec un tour magistral dans les dernières étapes. Le Britannique, dans une séance difficile, a battu Max Verstappen et Valtteri Bottas de plus de trois dixièmes pour présenter ses lettres de créance pour le reste du week-end.



La deuxième séance d’essais libres a commencé avec des conditions très différentes de la première. Avec la pluie loin de l’horizon et sous le couvert de la nuit, la piste a présenté beaucoup plus de caoutchouc après le classement de Formule 2 et l’asphalte était à une température plus que souhaitable de 26 ° C.

A cette occasion, Kimi Räikkönen était en charge de l’inauguration de la piste, suivi par Nicholas Latifi, Alexander Albon et une longue lignée de pilotes. Parmi eux, presque tous sont partis avec le pneu 2021 C3 pour commencer à gagner en sensations et, surtout, se débarrasser de cette course obligatoire de six tours avec ce jeu.

Bien sûr, Kimi Räikkönen a été le premier à établir un temps chronométré de 1’33”213, même si ce record serait amélioré ipso facto. Carlos Sainz, à son premier essai de la séance avec le caoutchouc de l’année prochaine, s’est classé premier avec un temps de 1’30”989, quatorze millièmes de mieux que Max Verstappen.

Les Mercedes n’ont pas été entièrement à l’aise avec les pneus de la saison prochaine. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas étaient tous deux loin derrière dans la première partie de la séance, et même Max Verstappen a rapporté par radio que le septuple champion britannique dérivait beaucoup.

Sainz était le pilote le plus rapide sur les pneus 2021 lors de cette session, mais lorsque les pilotes ont commencé à se resserrer sur les composés de cette année, les temps ont chuté. Max Verstappen, sur pneus moyens, a été le premier à établir un record «sérieux» de 1’29”318, proche du meilleur temps établi par Hamilton en FP1.

Sergio Pérez n’était qu’à deux dixièmes du pilote néerlandais et l’AlphaTauri à une demi-seconde, tous avec des moyens. Carlos Sainz, lors de sa première tentative avec moyens, a réalisé un 1’30”271 pas trop brillant pour se classer septième, menant un groupe de quatre coureurs séparés par un peu plus d’un dixième.

Le pneu souple n’était pas encore monté sur scène. Bottas et Pérez, sur les softs, n’ont pas été en mesure d’améliorer le temps de Verstappen avec les médias lors de leur première tentative. Ensuite, Alexander Albon a eu un grave accident à la sortie du dernier virage et a provoqué un drapeau rouge qui a été une grosse perte de temps.

La séance a repris avec un peu plus d’une demi-heure, mais un nouveau drapeau rouge a été nécessaire car il y avait un chien en liberté sur la piste. Tous les imprévus ont été corrigés, et après une drôle de session de chant par Sebastian Vettel, l’activité a repris à 27 minutes de la fin.

En élaboration.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard