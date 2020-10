Le pilote britannique Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps lors de la seule séance d’essais du Grand Prix d’Émilie-Romagne sur le circuit d’Imola, c’est un format que la Formule 1 teste en pensant à l’avenir.

Après une préparation limitée pour les qualifications et la course, les 20 coureurs ont profité de la séance dès le premier moment pour prendre la piste, en fait il n’y a pas eu de tour d’installation mais ils sont immédiatement partis rouler avec le composé dur.

Comme Imola est un circuit de la vieille école car c’est une piste étroite, le trafic était intense et dans certains moments, il semblait que c’était la course de dimanche avec des pilotes qui se disputent leur position.

Après 90 minutes d’entraînement, c’est Lewis Hamilton qui a obtenu le meilleur temps, 1: 14,726. Après lui, Max Verstappen a terminé à 0,297 s, suivi de Valtteri Bottas à 0,492 s.

Le Français Pierre Gasly était le meilleur du reste à 0,907 secondes, suivi de Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez et Sebastian Vettel dans le top 12.

La direction de course a indiqué que les pilotes qui dépassent les limites de la piste aux virages 9 et 15, leurs temps au tour seront éliminés. Cela s’est déjà produit lors de cette séance avec les pilotes McLaren Carlos Sainz et Lando Norris, ainsi que Daniil Kvyat à cinq reprises.

A 14h00 d’Imola, le classement du Grand Prix d’Émilie-Romagne débutera par Diffusion en direct de F1Latam.com.

GP d’Émilie Romagne – Tests gratuits 1

Pos. Driver Team Nac. Time Gap Laps Event 1 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 14.726 -.— 46 2 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 15.023 +0.297 38 3 V. Bottas Mercedes FIN 1: 15.218 +0.492 47 4 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 15.633 +0.907 46 5 C. Leclerc Ferrari MON 1: 15.688 +0.962 40 6 D. Ricciardo Renault AUS 1: 15.839 +1.113 32 7 E. Ocon Renault FRA 1: 15.945 +1.219 43 8 D . Kvyat AlphaTauri RUS 1: 15 966 ​​+1 240 47 9 A. Albon Red Bull TAI 1: 16 061 +1 335 41 10 L. Stroll Racing Point CAN 1: 16 082 +1 356 42 11 S. Pérez Racing Point MEX 1: 16 109 +1 383 41 12 S.Vettel Ferrari ALE 1: 16.167 +1.441 40 13 R. Grosjean Haas FRA 1: 16.550 +1.824 42 14 C. Sainz McLaren ESP 1: 16.560 +1.834 42 15 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 16.564 +1.838 33 16 L Norris McLaren GBR 1: 16 671 +1 945 44 17 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 16 684 +1 958 43 18 G. Russell Williams GBR 1: 16 780 +2 054 42 19 K. Magnussen Haas DIN 1: 17 060 +2 334 45 20 N. Lafiti Williams CAN 1: 17 779 +3 053 28

