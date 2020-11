La Fédération a appelé Petrov à agir en tant que commissaire du GP du Portugal

Le Russe s’en est pris à l’activisme de Hamilton

Lewis Hamilton ne comprend pas que la FIA ait engagé Vitaly Petrov comme commissaire lors du Grand Prix du Portugal. Mercedes estime qu’il serait plus logique d’avoir des gens avec les mêmes valeurs que défend la Fédération.



Vitaly Petrov, un ancien pilote de Formule 1 russe, s’est déchaîné il y a quelques mois contre l’activisme de Lewis Hamilton. Il a critiqué le fait que certains de ses gestes, comme s’agenouiller, étaient superflus et inutiles dans la classe reine.

Quelques semaines plus tard, pour le Grand Prix du Portugal, la FIA a appelé Petrov pour être l’un des commissaires sportifs de la course. Le pilote britannique ne s’est pas amusé et a assuré que la FIA avait agi de manière incohérente.

“Je ne sais pas si la FIA appellerait cela une erreur. Je pense que c’est une organisation importante et ce sont des leaders; vous exposez vos valeurs et ce pour quoi vous vous battez, mais vous embauchez quand même des gens qui ne partagent pas ces valeurs … Je ne le comprends pas“Lewis Hamilton a expliqué dans une interview avec le magazine GQ.

“Je ne connais pas très bien Petrov et je ne vais pas dire s’il est bon ou mauvais – je pense que ses résultats parlent d’eux-mêmes de sa carrière – mais cJe pense que c’était un pas dans la mauvaise direction ou même un revers“, a ajouté.

Bien que Petrov devait agir en tant que commissaire ce week-end, il n’a finalement pas été en mesure de le faire en raison d’une question personnelle: la mort de son père.

Petrov a également critiqué le pilote britannique pour avoir monté sur le podium au Mugello avec un t-shirt de protestation appelant à l’arrestation des policiers qu’il a défendus qui ont tué l’Afro-américaine Breonna Taylor.

Plus tard, la FIA a agi et a interdit aux pilotes de monter sur le podium en maillot. La nouvelle règle exige que la combinaison soit attachée à tout moment pendant la cérémonie. Mais Hamilton avoue que s’il voit la nécessité de porter un maillot, il le fera.

“Si je pense que c’est assez important, je le referai. Pendant le Grand Prix de Toscane, je ne pouvais pas arrêter de penser à l’affaire Breonna Taylor et j’avais porté cette chemise avec moi pendant plusieurs week-ends. À chaque fois que nous arrivons sur un circuit, nous avons le focus sur nous-mêmes et chaque semaine est l’occasion de sensibiliser », a admis le septuple champion du monde.

“Nous ne vivons pas dans un monde où tout va bien. Je me souviens, au fil de la journée, avoir pensé que je devais gagner cette course. Je ne voulais pas être deuxième et porter le maillot”, at-il reconnu.

“Donc je me souviens que j’ai conduit avec mon cœur, j’ai poussé avec chaque partie de mon être pour gagner. Une fois que j’ai gagné la course, je me suis dit ‘d’accord, je suis là pour toi, Breonna’. Et j’ai mis le maillot pour le 70e anniversaire de notre sport, personne ne s’était jamais battu pour autre chose qu’eux et je défendais quelqu’un d’autre. C’était l’un des meilleurs sentiments », a déclaré Hamilton.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard