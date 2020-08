En résumé: Andy Cowell, directeur général des groupes motopropulseurs haute performance de Mercedes, qui doit quitter l’équipe à la fin de l’année après une période très réussie supervisant leur projet de turbo hybride V6, a fait l’éloge de Lewis Hamilton lorsqu’on lui a demandé de le faire. comparez-le à d’autres pilotes avec lesquels il a travaillé comme Michael Schumacher et Ayrton Senna.

Andy Cowell sur ce qui l’a convaincu de quitter Mercedes – et pourquoi il est indécis sur la marche à suivre (F1)

« Lewis est le meilleur. Un talent naturel exceptionnel, une curiosité et une ténacité curieuses. Il poussera pour le progrès et poussera les gens à entendre son point de vue d’une manière agréable. Et en tant qu’individu, il n’est pas compétitif au point d’être méchant et là. Il y a des individus sur la planète qui poussent la compétitivité au point où elle bouillonne pour ne pas être sportif. Lewis est un vrai sportif et un motivateur de l’équipe. Un talent exceptionnel. Ses performances exemplaires font que tout le monde lève les yeux et dit: «J’ai besoin pour être à ce niveau, je dois gérer mon jeu à ce niveau ».»

Il y a des affaires inachevées en Belgique – Toto (Mercedes)

Toto Wolff: «Nous sommes engagés dans notre sport et nous attendons avec impatience les années à venir qui verront la plus grande transition jamais vue par la F1. Cela récompensera les équipes agiles et ouvertes d’esprit qui peuvent s’adapter avec succès aux exigences de la nouvelle règles. »

Estner remplace Floersch à Campos pour la septième manche (F3)

« Andreas Estner remplacera Sophia Floersch à Campos Racing pour la septième manche de la saison à Spa-Francorchamps. La pilote allemande sera absente de la grille de Formule 3 en Belgique, alors qu’elle s’apprête à faire ses débuts en LMP2 au Mans ce mois-ci en Europe. Course en série chez Paul Ricard. «

Danke für die Sternstunden! Sport Bild-Award für Hamilton (Sport Bild – Allemand)

« Sport Bild a nommé Lewis Hamilton comme sa ‘Star de l’année 2020’. »

Le pionnier du DTM Lohr révèle une chance de test perdue pour Sauber F1 (The Race)

« J’allais avoir un test de Formule 1 avec Sauber dans la semaine suivant la course de Formule 1 de Monaco. Cette course a eu lieu lorsque Karl Wendlinger a eu un énorme accident et est allé à l’hôpital. Personne ne savait s’il survivrait et le test a été annulé. »

En ce jour en F1

Il y a 25 ans aujourd’hui, Michael Schumacher a remporté le Grand Prix de Belgique à partir de la 16e place sur la grille, tandis que Damon Hill a pris la deuxième place sur Martin Brundle dans le dernier tour.

