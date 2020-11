Le Britannique souligne l’importance de chaque pilote pour rendre la voiture meilleure

Le septuple champion explique comment il s’est amélioré cette saison

Mercedes balaie depuis le début de l’ère hybride, remportant sept titres sur sept possibles de la part des pilotes et des constructeurs. Cependant, Lewis Hamilton a répondu à ceux qui disent que sa voiture est de loin la meilleure et a justifié le travail derrière elle.



Le Britannique met en évidence ce qu’il faut pour être si dominant en Formule 1. De plus, il a comparé sa contribution à l’équipe à celle de Michael Schumacher dans les équipes pour lesquelles il a travaillé, Mercedes y compris.

“Pour ce qui est d’aider au développement de la voiture, c’est quelque chose que je pense que les pilotes ne comprennent pas très bien. Je me rapproche de la position de Michael et je ne l’ai pas compris non plus. C’est difficile pour quelqu’un qui débute en Formule 1, pour les jeunes pilotes, de comprendre. complètement ce que Michael a fait, ce que je fais dans cette équipe », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par The Race.

Hamilton comprend que les fans se retrouvent avec ce qu’ils voient, mais souligne qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas perçues et qui sont la clé du succès. Le septuple champion reconnaît qu’il est très content des performances supplémentaires qu’il a pu obtenir de sa voiture.

“Ils voient seulement que nous avons une bonne voiture, ils voient seulement que Michael avait une bonne voiture, mais maintenant que je suis là, je comprends ce que Michael a fait pour l’équipe ou peut-être ce qu’il aurait pu faire avec cette équipe », a-t-il expliqué.

“Je suis sûr que c’est similaire à ce que j’ai dû faire. En termes de développement, comment faire en sorte que la voiture aille plus loin et corresponde aux caractéristiques du conducteur, c’est mon travail et je dirais que je suis vraiment très, très fier de lui. Malheureusement, les gens ne peuvent pas voir tout cela derrière cela », at-il ajouté.

Malgré tout, Hamilton considère qu’il a eu une certaine faiblesse, bien qu’il raconte comment tout ce qui s’est passé cette année avec le covid-19 l’a aidé à s’améliorer. Le 44 est également surpris par la façon dont le pas en avant qu’il a fait le samedi l’a aidé dans d’autres aspects.

“Cette année, comme nous avons eu le covid-19, nous avons eu plus de temps pour nous concentrer sur nos faiblesses et Je dirais que l’année dernière, nous avons été forts en course, mais pas aussi forts en qualifications. Cette saison, je me suis concentré sur essayer de m’assurer de garder les points forts, mais j’ai travaillé sur les faibles. Mais en m’améliorant en qualifications, j’ai réussi à progresser dans la course, ce qui a été un peu surprenant », a déclaré Hamilton en terminant.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard