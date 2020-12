Garantit qu’en 2021, Mercedes se battra à nouveau contre les deux pilotes Red Bull

Rappelez-vous qu’il a déjà vécu une situation similaire à celle de Verstappen dans McLaren

Il a été très heureux pour Sergio, car il méritait de rester en Formule 1

Lewis Hamilton estime que la compétition Red Bull sera plus difficile en 2021 avec la signature de Sergio Pérez. Le septuple champion du monde garantit que le Mexicain renforcera la marque de boissons énergisantes et lui permettra d’avoir les deux pilotes au sommet l’année prochaine, ce qu’Alexander Albon n’a pas été en mesure de faire.



Hamilton reconnaît que Pérez a été à un niveau élevé cette saison et qu’il aurait donc été très injuste de ne pas participer à la Formule 1. Selon les Britanniques, Sergio mérite cette opportunité d’être dans une grande équipe et il est clair qu’ils devront relever le niveau chez Mercedes, car ils se battront contre lui et Max Verstappen en 2021.

“Je pense que la signature de Sergio rendra Red Bull plus fort, surtout vu son niveau cette saison. Je pense qu’il a très bien fait cette année et qu’il méritait de continuer en Formule 1. Je suis très heureux de l’opportunité qu’il a et je suis clair qu’il sera intéressant de le voir se battre contre Max. De plus, cela rendra tout plus difficile pour nous », a déclaré Hamilton dans des mots recueillis par le site américain Motorsport.com.

“Nous allons devoir monter de niveau, car nous allons faire face à des batailles que nous n’avons pas eues depuis un certain temps, dans lequel nous aurons deux rivaux contre nous. Bien sûr, en tant qu’équipe, nous aimons le défi et il est clair que tout sera plus intéressant », a-t-il ajouté.

Hamilton rappelle que la situation de Verstappen au cours des deux dernières années a été similaire à ce qu’il a vécu avec Heikki Kovalainen chez McLaren en 2008. Cette année-là, Lewis se battait seul contre les deux Ferrari de Kimi Räikkönen et Felipe Massa, et que Il a aidé la Scuderia à varier ses stratégies et à rendre la vie difficile aux Britanniques.

“Avec tout le respect que je dois à Alex, cette année, Valtteri et moi avons couru contre Max. J’ai déjà été dans la situation dans laquelle se trouve Max, quand il était chez McLaren: J’étais la première voiture et la seconde n’était pas dans le combat; quand nous nous battions avec Ferrari, ils pouvaient varier la stratégie et nous compliquer les choses », a-t-il expliqué.

Enfin, Hamilton est très heureux que Pérez soit toujours en Formule 1 l’année prochaine. De plus, il anticipe une compétition plus dure et plus intéressante contre Red Bull la saison prochaine.

“Je suis très heureux pour Sergio, je pense qu’il mérite de continuer en Formule 1, et maintenant il courra avec l’une des équipes leaders sur la grille. Sont de bonnes nouvelles. J’ai le sentiment qu’en 2021 la compétition contre Red Bull sera plus rude, même si pour le moment ce n’est que spéculation. Bien sûr, je pense que ce sera très intéressant », a déclaré Lewis pour terminer.

