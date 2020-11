Le Britannique a été proclamé sept fois champion en Turquie dimanche

Il y a près de quatre ans, Rosberg a annoncé sa retraite après s’être proclamé champion

Lewis Hamilton est devenu hept-champion en Turquie dimanche, quatre ans après que Rosberg ait remporté son seul titre. L’Allemand a annoncé son retrait quelques jours plus tard, peut-il en être de même avec les Britanniques?



Devenez ‘un Rosberg’: 1. On dit de celui qui annonce sa retraite immédiatement après s’être proclamé champion.

2. expression qui rend Toto Wolff nerveux.

Blagues: 27 novembre 2016, tu te souviens? Nico Rosberg est entré dans l’histoire en terminant deuxième à Abu Dhabi. Ces 18 points étaient suffisants pour gagner, par cinq seulement, Lewis Hamilton. Finalement, quelqu’un a battu les Britanniques et c’était lui. Objectif atteint. Six jours plus tard, il a annoncé son retrait, avec une déclaration qui a surpris tout le monde.

Est-ce que quelque chose comme ça peut arriver avec Hamilton? Nous ne pouvons jamais vraiment l’exclure. Cependant, certains signes indiquent que ce ne sera pas après ce septième titre, mais plus tard.

Le fait que Wolff et Hamilton aient reporté les pourparlers de renouvellement tout au long de la saison a soulevé des questions. Mais maintenant, tout semble lié pour une signature après le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Les remarques de Lewis après la course sont en fait rassurantes. “Il n’y a pas de fin à ce que cette équipe et moi pouvons faire ensemble. Je sens que je ne fais que commencer. Physiquement, je me sens en pleine forme. J’espère que l’année prochaine sera meilleure. J’adorerais rester, j’ai l’impression que nous avons beaucoup de travail à faire. ici », a-t-il déclaré après la course.

En fait, si ces propos ne nous convainquent toujours pas, il faut regarder la stratégie de Hamilton des dernières années. Lewis, en pleine maturité, a élevé sa voix contre des questions litigieuses telles que le changement climatique, le véganisme et le racisme.

Une grande partie de cette nouvelle approche peut être vue dans l’interview qu’il a accordée cet été pour la chaîne F1. Il y admet clairement qu’il changerait son septième titre pour qu’il y ait plus de diversité. Le champion est conscient que ses succès lui ont donné une voix pour parler des enjeux qui lui tiennent à cœur et c’est l’une des raisons qui l’encourage à continuer, car il sait qu’en tant qu’ancien pilote il n’aurait pas le même impact.

De cette manière, il profitera de chaque victoire qui le maintient dans cet échelon pour travailler sur la durabilité de la F1, de Mercedes et pour lutter pour les droits de l’homme.

«Je m’efforce de faire pression et d’assumer mes responsabilités en tant que sport, de réaliser que nous devons affronter et que nous ne pouvons pas ignorer les problèmes de droits humains qui existent dans les pays où nous allons et comment nous pouvons nous impliquer avec ces pays, comment nous pouvons leur donner les moyens d’agir. pour qu’ils changent vraiment, non pas dans dix ou vingt ans, mais maintenant ».

“Je veux aider la Formule 1, je veux aider Mercedes dans ce voyage pour être plus durable. J’espère en faire partie, au moins dans la phase initiale, pour un peu plus longtemps.”

D’ailleurs, il serait insensé de jeter l’éponge maintenant. Covid-19 a été presque un “ cadeau ” -sportivement parlant- pour Lewis, car il a retardé d’un an l’introduction du nouveau règlement. Avec le règlement en cours l’année prochaine et sans rival apparent, surtout après les nombreuses erreurs de Bottas, il lui sera plus facile de remporter son huitième titre et ainsi d’écrire l’histoire en battant Schumacher.

Oui, Toto Wolff est conscient qu’il y a des retraits soudains, mais il doute que cela se produise maintenant avec Hamilton, alors qu’il a pratiquement entre les mains un disque inédit qui élargirait sa légende et avec elle, sa voix.

