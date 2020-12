Le septuple champion a été testé positif au COVID-19 il y a une semaine

Ça fait du bien, mais dépend d’un test négatif pour courir à Abu Dhabi

Lewis Hamilton assure que cette semaine dernière a été “la plus difficile” qu’il ait vécue depuis longtemps, bien qu’il dise ne pas avoir de symptômes pour le moment et exprime son désir de concourir ce week-end à Abu Dhabi s’il teste négatif pour COVID -19.



Cela fait une semaine que le septuple champion du monde a été testé positif, mais pour le moment, on ne sait pas encore s’il pourra participer au dernier test de la saison. Tout dépend des résultats médicaux.

L’Anglais a gardé le silence sur les réseaux sociaux tout au long de cette période, mais cet après-midi, il a posté un message vidéo à l’intention de ses followers pour les rassurer et les rassurer qu’il va bien.

“Je sais que je n’ai pas été en contact la semaine dernière, mais ça a certainement été l’une des semaines les plus difficiles que j’ai eues depuis longtemps. Je me suis concentré sur ma récupération et ma remise en forme pour reprendre la voiture et courir la course. dernière course à Abu Dhabi “.

“Aujourd’hui, quand je me suis réveillé, je me sentais très bien et j’ai fait ma première formation depuis un certain temps. Je veux vous envoyer un message de positivité et vous dire que je vais bien, et merci pour tous les messages et vidéos que vous m’envoyez. Je vous apprécie” .

Je vous aime et vous apprécie tous pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 8 décembre 2020

Si Hamilton ne peut pas être sur la grille de Yas Marina, l’équipe Mercedes se tournera à nouveau vers le jeune George Russell, qui à Sakhir a été découvert comme l’une des révélations de la saison en battant Valtteri Bottas dans toutes les phases de la course.

La course d’Abu Dhabi sera la dernière course de la saison et la dernière occasion de voir la Formule 1 en mouvement jusqu’à la première semaine de mars, date à laquelle les essais hivernaux 2021 sont programmés – sauf bien sûr le test post-course qui suivra le rendez-vous de ce dimanche-.

Lewis Hamilton est le troisième pilote à avoir été testé positif au COVID-19. Le premier était Sergio Pérez, qui a raté les deux courses de Silverstone. Le deuxième était Lance Stroll, qui a été testé positif juste avant le GP de l’Eifel mais a pu récupérer à temps pour courir au GP du Portugal.

