Il souligne que sa carrière a été passée à faire tomber les barrières

Révèle pourquoi il n’a jamais signé pour Ferrari

Lewis Hamilton explique que sa carrière a été constamment basée sur la rupture d’une théorie: «Les Afro-Américains ne peuvent pas gagner». Le Britannique, qui vient de remporter son septième titre, souligne qu’il veut être un exemple pour enseigner à tous ces enfants qui, comme lui, peinent à réaliser quelque chose.



Le pilote Mercedes a été proclamé champion hept dimanche. Après avoir remporté un nouveau titre, Hamilton se souvient qu’on lui avait dit dans son enfance que les Afro-Américains ne pouvaient pas gagner et tout au long de sa vie, il a travaillé pour changer cela.

“Ils m’ont dit que les Afro-Américains ne gagnaient pas. J’essaie d’être un exemple pour des gars comme moi. Je suis motivé par le désir de gagner pour inspirer les autres. Quand j’étais enfant, je rêvais qu’un jour je pourrais courir. Mais quand j’ai vu le Grand Prix à la télévision, excité pour Schumacher, j’ai même pensé qu’atterrir en F1 était un grand objectif », a déclaré Hamilton dans une interview au journal italien La Gazzetta dello Sport.

“Muhammad Ali est ma source d’inspiration préférée pour le charisme, le style, la technique qu’il a utilisé. Je suis fasciné par ce qu’il a fait et impressionné par ses valeurs. Je suis également inspiré par d’autres dans le sport, comme Serena Williams. Puis aussi Nelson Mandela, bien sûr », a-t-il souligné.

«Quand j’ai grandi, j’ai compris pourquoi ces personnes m’ont inspiré: non seulement parce qu’elles sont grandes dans l’histoire, mais parce qu’elles sont de la même couleur que moi. Quand tu es jeune, beaucoup de gens t’expliquent qu’il y a des choses que tu ne peux pas faire, même «Personne dans la famille, de nos origines, ne l’a fait avant», vous disent-ils. C’est pourquoi j’aime les gens dont j’ai parlé et ils ont été fondamentaux », a-t-il souligné.

Déjà en F1, tout n’a pas été facile, car Lewis a perdu sa première opportunité de titre en 2007, lorsqu’il est allé sur le gravier à l’entrée des stands en Chine. C’était sa plus grande déception, décrit-il. “Perdre la Coupe du monde 2007, ma première saison. C’était difficile à digérer. Disons que je l’ai rattrapé plus tard …”, a-t-il déclaré.

À la fin de chaque contrat, Lewis a toujours été lié à Ferrari. Les Britanniques révèlent que les deux parties ont négocié mais que les circonstances de la signature n’existaient pas.

“Nous avons discuté à certaines occasions, mais nous ne sommes pas allés au-delà de la compréhension des options sur la table et elles n’étaient pas les bonnes. Nos positions ne se sont jamais alignées, je pense que le temps compte et les choses se passent finalement pour une raison: dans le dernier saisons, mon contrat expirait toujours à des années différentes de celles de tous les autres pilotes. Finalement, c’était comme ça », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Hamilton insiste sur le fait que son temps en Formule 1 ne s’arrête pas là et qu’il veut continuer. “Mon avenir en Formule 1? Je ne m’arrête pas là”, a-t-il insisté.

«L’amour pour Mercedes est le secret de mes triomphes. Je suis de la McLaren de Ron Dennis, qui était un grand visionnaire. Il y avait une usine high-tech, c’était super spectaculaire. Le siège de Mercedes C’était plus spartiate et j’aimais ça parce que je pensais ‘ils dépensent leur argent en carrière et non en apparence »“, a décrit Hamilton pour terminer.

