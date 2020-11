Ceux qui lui disent qu’il gagne en voiture se rappellent qu’il a battu Alonso lors de sa première année

Il rit des critiques qu’il reçoit, peu importe ce qu’il réalise

Faire fonctionner toute la grille avec la même voiture? Hamilton ne refuserait pas, mais il croit que même avec ceux-là, il calmerait les critiques qui disent qu’il gagne pour la voiture qu’il a entre les mains.



Hamilton admet qu’aujourd’hui il y a une grande différence entre les équipes en Formule 1 et c’est pourquoi il admet qu’il aimerait affronter les autres pilotes dans la même voiture pour vraiment voir les capacités de chacun.

“En ce moment, dans la catégorie, il y a une grande distance entre les équipes. Les gens essaient de dévaloriser ce que je fais pour la voiture que je possède, donc, sans aucun doute, j’aimerais que tout le monde ait la même voiture et concoure sur une piste qui vous permet de courir », a déclaré Hamilton dans des déclarations à GQ.

Lewis, sept titres plus tard, doit faire face à la critique de «gagner par la voiture» en continu, à laquelle il répond en rappelant qu’en 2007, sa première année en Formule 1, il est venu et a remporté un double champion comme Fernando Alonso.

Hamilton critique la mémoire courte de la Formule 1 et pense que même s’ils couraient tous avec la même voiture, elle recevrait également des critiques. «J’ai battu Fernando dès ma première année, dès le début. J’avais 22 ans, j’étais une recrue et j’ai fini devant lui. Même aujourd’hui, S’il arrivait que Verstappen vienne dans mon équipe et que je le batte, les gens diraient que c’est truquéLewis a exprimé son opinion.

Malgré la grande domination du hept-champion ces dernières années, Hamilton doute qu’il ait atteint un sommet et apprécie de pouvoir apprendre et s’améliorer chaque jour.

“Mes compétences s’améliorent, mon intuition et ma compréhension de la stratégie, mes connaissances sur les pneus … Je deviens plus fort et je ne m’y attendais pas. Je ne savais pas quand j’allais stagner, mais je me rends compte que Je vais de mieux en mieux et c’est une sensation formidable », a souligné Hamilton pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard