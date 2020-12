La ligne d’arrivée du circuit de Silverstone s’appellera Hamilton Straight en l’honneur de Lewis Hamilton, qui en 2020 a été proclamé champion du monde de Formule 1 pour la septième fois de sa carrière professionnelle.



Lewis devient ainsi le seul pilote de première classe à avoir une section dédiée de la piste. Sa ligne droite est située entre les courbes Club et Abbey, et rejoint des noms emblématiques tels que Copse, Maggotts et Becketts, entre autres.

Le septuple champion du monde a remporté sept victoires sur le circuit de Silverstone. Six de ces victoires se situent dans la configuration actuelle de la piste, sur la ligne d’arrivée qui portera désormais son nom.

“Le BRDC estime que cet honneur unique est le moyen le plus approprié de reconnaître Lewis et de consolider sa position de pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1, au terme d’une saison remarquable au cours de laquelle il a égalé les sept titres mondiaux en Formule 1. Michael Schumacher et a dépassé son nombre de victoires », lit-on dans le communiqué.

Le président du British Racing Drivers ‘Club, David Coulthard, s’est dit “ravi de partager cette nouvelle avec Lewis. C’est la première fois dans l’histoire de Silverstone qu’une partie du circuit porte le nom d’un individu. Lewis est devenu dans une partie très importante de son histoire et les directeurs du Club ont estimé qu’il était préférable de renommer le puits directement pour reconnaître leurs succès et leurs records. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard