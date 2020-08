Au cours des sept décennies d’histoire du Championnat du monde de Formule 1, une course a rarement vu un résultat aussi remarquable que le Grand Prix de Belgique 2020.

Les millions de personnes qui ont regardé à la télévision ou qui se sont battus avec la mise en mémoire tampon sur F1 TV ont été témoins d’un moment décisif. Même si cela ressemblait à une autre victoire de routine pour Lewis Hamilton, flanqué de manière de plus en plus familière par Valtteri Bottas et Max Verstappen.

Ce qui s’est déroulé autour de Spa-Francorchamps dimanche est quelque chose qui ne s’est produit que quelques fois dans l’histoire d’un championnat couvrant plus de 1000 grands prix. C’était une course où Ferrari – l’entité la plus prestigieuse et la plus décorée de la Formule 1 – était réduite à de simples rans.

L’écriture était sur le mur depuis vendredi. La pratique était sombre. Seulement 15e et 17e au classement. Au moins, Sebastian Vettel ne paniquait pas encore.

Ferrari n’a jamais été en lice pour les points à Spa « La voiture était difficile et délicate à conduire, mais je suppose que cela signifie également que nous ne sommes pas tout à fait là où nous devrions être », a-t-il déclaré. « Nous allons réinitialiser et essayer à nouveau et essayer quelque chose différent. Je suis sûr que demain sera un peu mieux. «

Ce n’était pas le cas. Samedi matin, le quadruple champion du monde a été le plus lent.

Vettel et son coéquipier Charles Leclerc ont réussi à éviter l’humiliation de l’élimination au premier trimestre, mais 12 mois après avoir mené le peloton à La Source en 2019, Ferrari s’est retrouvé sur la septième ligne de la grille à Spa en 2020. La seule équipe des 10 aller plus lentement qu’ils ne l’ont fait l’année dernière.

Il n’y avait aucune excuse. Vettel a admis que la performance était une «image fidèle» du rythme difficile de l’équipe. Leclerc était frustré. Pour lui, pour l’équipe et les Tifosi »

« Je peux comprendre les supporters à domicile qui sont très déçus », a-t-il déclaré. «Nous, pilotes, essayons tous de faire la meilleure course possible demain, même si nous ne pouvons nous attendre à aucun miracle.»

Pour la deuxième année consécutive, Sainz n’a pas participé à la course À l’aube de dimanche, il semblait qu’un miracle serait également la seule chose qui pourrait empêcher Hamilton, Bottas et Verstappen de prendre leurs positions habituelles sur le podium cet après-midi.

Le sextuple champion du monde avait réalisé un autre tour décevant pour porter son absurde pole position à 93. Bottas, cependant, était étonnamment confiant. Ayant le choix d’être devant ou derrière son coéquipier sur la longue course jusqu’aux Combes, il était plutôt content d’être deuxième de la file.

Derrière les trois premiers, ce fut un samedi exceptionnel pour Daniel Ricciardo dans la Renault et pour Carlos Sainz Jnr de McLaren – chacun renforcé par la faible force d’appui et la faible traînée de leurs machines.

Mais Sainz, l’un des nombreux sur le terrain qui compte le circuit emblématique des Ardennes comme son favori, a été contraint de quitter le Grand Prix de Belgique avant même qu’il n’ait commencé. Un problème d’échappement sur son tour de reconnaissance le condamnant à être le seul spectateur autorisé du circuit de Spa pour l’après-midi.

Hamilton, comme prévu, a atteint La Source devant Bottas lorsque les feux rouges se sont éteints. Contournant l’épingle à cheveux serrée, la Mercedes de Hamilton a rompu la traction sous l’accélérateur, ce qui l’a obligé à corriger la voiture en sortie. Alors que le peloton passait par l’ancienne voie des stands, Bottas, en théorie, avait Hamilton exactement là où il le voulait. Sauf qu’il était trop proche. Il aurait manqué de route s’il tentait de passer dans Eau Rouge.

Hamilton a contenu la menace de Bottas au début Avec Bottas laissé sans autre option que de relâcher l’accélérateur afin de suivre Hamilton au-dessus de Radillion, son opportunité de recruter son coéquipier le long de la ligne droite de Kemmel est plutôt devenue l’opportunité de Verstappen pour la Mercedes.

Heureusement pour Bottas, Verstappen n’a pas eu assez d’élan pour passer à la fronde et a plutôt vu ses miroirs remplis d’éclats de jaune alors que Ricciardo avait un regard effronté à l’intérieur des Combes. La paire s’est battue côte à côte à travers Malmedy jusqu’à Bruxelles, le Red Bull émergeant finalement devant.

Derrière en Ferrari, Leclerc avait profité des opportunités offertes dans le chaos inhérent à un départ en Formule 1 et avait grimpé de quatre places à la neuvième place, devant Lando Norris dans la seule McLaren restante.

Conscient de l’avantage de performance que sa McLaren détenait sur la Ferrari ce week-end, Norris a décidé qu’il préférait de loin être devant Leclerc et a cherché à passer par l’extérieur en direction des Combes.

Malheureusement pour Norris, le liquide perdu à cause de la panne d’échappement de Sainz avant la course a dû se terminer quelque part, et c’est la sœur McLaren qui l’a trouvé. Norris s’est fait traverser et a dû emprunter la voie d’évacuation, retombant au 12e rang.

Et donc, de manière inattendue, la Ferrari de Leclerc était huitième après un passage réussi devant le Racing Point de Sergio Perez à l’arrêt de bus dans le premier tour. Ce ne serait peut-être pas un si mauvais après-midi pour Ferrari. Après tout, Leclerc semble toujours trouver un moyen de sortir un résultat décent cette année.

Le passage de Leclerc dans le top 10 a été de courte durée, puis le DRS a été activé. En seulement cinq tours, Leclerc a perdu quatre places. Premièrement, Pierre Gasly. Puis Perez. Puis Norris. Puis Daniil Kvyat. A chaque fois, Leclerc ne peut proposer aucune forme de défense efficace.

«J’ai tellement de mal dans les lignes droites», a remarqué le pilote impuissant de Ferrari alors que le numéro 16 tombait dans l’ordre.

Avant la course, la sagesse conventionnelle était qu’une stratégie à guichet unique serait la voie à suivre. Le peloton s’est installé dans un rythme précoce, avec les trois leaders devant tous sur des médiums.

Alors que les équipes entraient dans la fenêtre des stands au début du tour 11, la course a été soudainement neutralisée par un violent accident à la sortie des Fagnes qui allait déclencher une vague d’activité dans la voie des stands.

Antonio Giovinazzi a perdu le contrôle de son Alfa Romeo à la sortie de la rapide droite-gauche grâce à une touche trop d’accélérateur suivie de plus d’une pointe de serrure opposée. La vrille qui en a résulté l’a poussé à se faufiler dans les barrières extérieures des pneus et à le faire rebondir sur la piste, sur la trajectoire de la Williams de George Russell.

La force de la collision avait largué une roue de l’Alfa Romeo, que Russell n’a pas pu éviter. Des dizaines de milliers de livres de bras de suspension méticuleusement fabriqués se sont effondrés instantanément à l’impact, laissant le conducteur Williams un simple passager alors qu’il récupérait la barrière extérieure du pneu.

L’énorme accident de Giovinazzi a fait sortir la voiture de sécurité Avec deux voitures de Formule 1 gravement détruites sur le circuit et de gros morceaux de fibre de carbone jonchant la piste, la voiture de sécurité a été appelée pour permettre le nettoyage, le contrôle de la course déterminant un drapeau rouge n’était pas nécessaire .

Giovinazzi a admis que son erreur était simplement de pousser trop fort, tandis que Russell a exprimé sa gratitude pour le fait que, même s’il n’en avait pas besoin, le Halo avait été là pour protéger son corps de la roue errante.

Au cours des deux tours suivants, tous les bars Gasly et Perez se sont affrontés pour de nouveaux pneus. Bien qu’un guichet unique ait toujours été le plan de la majorité, il serait tout à fait difficile de faire couvrir même les pneus durs plus de 30 tours pour atteindre le drapeau à damier.

Hamilton a mené le peloton au redémarrage au 15e tour. Cette fois, le problème de Bottas n’était pas qu’il était trop près de son coéquipier lors de la montée de la ligne droite de Kemmel, mais trop loin.

Pendant ce temps chez Ferrari, Vettel reprenait la course en 12e position, tandis que Leclerc était tombé en 14e après un long arrêt au stand. Dans ce qui était peut-être l’exemple le plus frappant de la difficulté de la SF-1000, Vettel ne pouvait que regarder en tant qu’ancien coéquipier de Ferrari Kimi Raikkonen dans l’Alfa Romeo, avec le même groupe motopropulseur à sa disposition, croiser le long puis passer lui sur le détroit de Kemmel.

Apparemment incapable de combattre quiconque à l’exception des voitures Haas et les seuls restants de Nicholas Latifi, Williams, Vettel et Leclerc, ont plutôt cherché à se divertir.

Un arrêt Vettel a été la première Ferrari à domicile, en 13eLeclerc a utilisé le DRS pour faire une course sur sa sœur Ferrari. Vettel savait que les mouvements extérieurs aux Combes sont rarement effectués et positionne sa voiture en conséquence. Leclerc a presque coupé l’arrière gauche de son coéquipier alors que le duo contournait le gauche, mais tout contact significatif a été évité. C’était une bataille pour la 12e position.

Leclerc a été amené pour un deuxième arrêt et est passé sur des pneus moyens. C’était un autre arrêt lent, Ferrari augmentant la pression pneumatique sur le moteur de sa voiture par précaution.

Conscient du fait que son coéquipier avait maintenant affronté pour la deuxième fois, Vettel se sentait moins enthousiaste à l’idée de courir encore 20 tours avec ses pneus et a commencé à faire pression sur l’équipe pour lui donner la même opportunité.

«D’accord, je ne vais pas dépasser ces gars-là», dit-il. «Pensez aux piqûres. Je suis heureux de boxer. »

«Compris», fut la réponse. En fin de compte, Vettel devrait l’endurer.

Devant, un écart trop familier se dessinait entre les trois premiers et le reste du peloton. Cela a été aidé par Gasly dans l’AlphaTauri en quatrième position, le seul pilote sur le terrain à ne pas encore s’arrêter.

Ricciardo, cinquième, profitait d’un week-end fantastique en Renault. Surpassant les attentes samedi pour s’aligner quatrième sur la grille, l’Australien s’amusait beaucoup à exploiter la préférence de sa Renault pour les circuits à faible appui et à grande vitesse.

Derrière lui, Alexander Albon était le seul pilote à passer aux médiums sous la voiture de sécurité. Si le pilote Red Bull a pu rester en contact avec Ricciardo, il n’a pas été en mesure de lui lancer un véritable défi.

Les derniers tours manquaient de drame alors que les pilotes soignaient leurs pneus Sans plus de stratégie à jouer, le Grand Prix de Belgique a commencé à entrer dans une phase de conservation aiguë des pneus, les pilotes essayant de demander le moins possible de leurs Pirellis pour les étirer en toute sécurité jusqu’à la fin de la course.

Pas pour la première fois cette saison, la course à l’avant était moins une question de «peuvent-ils les rattraper» et plus de «peuvent-ils faire durer leurs pneus». Craignant une répétition des échecs de Silverstone, Mercedes a compris que Bottas avait une vibration sur son W11, mais il leur a assuré que ce n’était pas un problème.

Hamilton a commis une erreur rare au freinage de la chicane de l’arrêt de bus, en courant large et en prenant la route d’évacuation intérieure. Trop loin pour en profiter, Bottas a plutôt imité son coéquipier en faisant une erreur presque identique quelques tours plus tard.

Malgré l’angoisse de faire durer les pneus, les tours commençaient à se réduire, les écarts entre les trois premiers protagonistes étant désormais trop grands pour suggérer un grand potentiel de drame en fin de course.

Albon, cependant, se débattait. Ses pneus moyens étaient pires pour l’usure et le Red Bull subissait une nouvelle attaque d’Esteban Ocon dans la deuxième Renault, qui était également rattrapée par Norris dans la McLaren.

Dans les derniers tours, Ocon était à portée de main. Malgré quelques opportunités avec le DRS, Albon a pu repousser l’attaque. Mais dans le dernier tour, Ocon a fait une trop bonne course le long de la ligne droite de Kemmel et a pris la cinquième place. Avec Ricciardo quatrième, cela a mis un frein au meilleur résultat de la saison de Renault.

Ocon a fait l’une des rares passes de la course. Norris n’était pas trop loin derrière, mais n’a pas pu bouger. « Il nous fallait juste un tour de plus », a déploré le pilote McLaren.

Hamilton a dûment coché les tours restants pour remporter sa cinquième victoire de la saison et étendre son avance au championnat déjà importante en début de saison à 47 points sur Verstappen. Bottas a franchi la ligne avec un peu plus de six secondes de retard, tandis que Verstappen était un peu plus de six secondes plus loin sur la route.

C’était un résultat prévisible, mais qui avait été défini par la gestion des pneus lourds que tous les trois avaient été forcés de faire à contrecœur. Tous les trois ont convenu après la course que la course n’avait pas été particulièrement excitante à conduire.

Tout comme il l’avait fait après les qualifications, Hamilton a rendu hommage à la mémoire de l’acteur Chadwick Boseman dans le parc fermé. Hamilton avait précédemment exprimé à quel point le rôle inspirant de Boseman en tant que super-héros de Marvel Black Panther avait été non seulement pour les jeunes de couleur du monde entier, mais pour lui personnellement.

Ricciardo a couronné le week-end le plus fort de Renault depuis que l’ancien pilote Red Bull avait rejoint l’équipe en 2019 en réalisant le meilleur tour de la course – malgré la réticence du directeur de l’équipe Cyril Abiteboul à lui permettre de mettre le moteur en marche. Ricciardo lui-même ne semblait pas si inquiet. «Je poussais putain», rit-il. «Putain, j’ai envoyé celui-là.

Mais parmi les finissants du Grand Prix de Belgique, le résultat le plus marquant devait être les deux Ferrari languissant aux 13e et 14e places.

L’Alfa Romeo de Raikkonen a mené la paire Ferrari à la maison.Ce n’était pas une course compromise par des accidents ou des mésaventures. Ce n’était pas une course où la pluie ou une intervention inopportune de voiture de sécurité avait frappé au pire moment possible.

C’était Ferrari qui terminait bien en dehors des points simplement parce qu’ils n’avaient rien d’autre à donner. Une réalité insondable.

Mais l’écriture étant sur le mur depuis vendredi, il n’ya pas eu de choc parmi les deux pilotes de la Scuderia.

«Ce n’est pas irréel, c’est la réalité», a accepté Vettel. «Je pense que dans n’importe quel sport, il faut toujours faire face à la réalité, même si elle est très dure.

«Nous ne nous sommes pas écrasés dans le premier tour, nous avons dû changer l’aileron avant, nous étions à 20 secondes de la fin du peloton et sommes revenus 13e. Non, nous courions dur. Nous avons couru sans grosses erreurs. Et nous avons terminé 13e et 14e. C’est donc la réalité. »

Les facteurs expliquant pourquoi le groupe motopropulseur de Ferrari manque de performances cette saison ne sont pas un mystère. Cela peut être compris. Mais ce qui est peut-être le plus inquiétant pour l’équipe, c’est que même le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, ne peut pas expliquer pourquoi l’équipe a été battue par Alfa Romeo, une équipe cliente.

Hamilton a remporté sa cinquième victoire de 2020 «La puissance et l’efficacité aérodynamique sont la première partie», a déclaré Binotto «Mais ce n’est pas suffisant pour expliquer nos performances de ce week-end car de toute façon je ne pense pas que le modèle avec nos équipes clients soit là où nous en sommes. s’attendant à l’être.

«Il y a donc quelque chose de plus que nous recherchons et que pour le moment nous ne [understand]. »

Et à seulement une semaine avant la course par équipe dans leur maison spirituelle de Monza, Ferrari n’a pas beaucoup de temps pour trouver des réponses à ces inconnues. C’est peut-être une bénédiction déguisée qu’il n’y ait pas de Tifosi dans les gradins.

Citations: Dieter Rencken

Grand Prix de Belgique 2020

