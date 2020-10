Le Britannique Lewis Hamilton a réalisé sa 97e pole position en Formule 1 cet après-midi à Portimão et l’a fait de manière remarquable en battant son coéquipier Valtteri Bottas dans le dernier tour, prouvant une fois de plus qu’il a toujours un extra.

Le résultat est d’une grande valeur pour Lewis Hamilton, car Valtteri Bottas avait dominé tous les essais libres et les qualifications. De plus, le leader du championnat a enregistré le temps sur des pneus moyens usagés. La différence était de 0,102 s. Avec ce même composé, les deux commenceront la course.

À la troisième place, Max Verstappen a terminé à 0,252s derrière Lewis Hamilton, accompagné au deuxième rang par Charles Leclerc de Ferrari qui débutera également avec le composé moyen. Le Mexicain Sergio Pérez a terminé cinquième, Alexander Albon de Red Bull sixième, Carlos Sainz et Lando Norris de McLaren septième et huitième.

Clôturant le top 10, Pierre Gasly d’AlphaTauri et Daniel Ricciardo de Renault. Ce dernier n’a pas pu établir un temps en Q3, car il avait une sortie de piste à la fin de Q2 et sa voiture a légèrement heurté l’arrière de la barrière de confinement.

Esteban Ocon de Renault n’a pas réussi à faire la coupe pour Q3 et s’est qualifié onzième, suivi par Lance Stroll de Racing Point, Daniil Kvyat d’AlphaTauri, George Russell de Williams et Sebastian Vettel de Ferrari à la quinzième place. L’Allemand est très loin du but et de son coéquipier, Charles Leclerc.

Les cinq dernières places sont allées à Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo, Romain Grosjean et Kevin Magnussen de Haas et Nicholas Latifi de Williams.

Après avoir passé en revue un incident entre Sergio Pérez et Pierre Gasly au virage 13, les commissaires sportifs ont réprimandé le chauffeur mexicain.

Nous publierons la grille de départ dès que la FIA la rendra officielle.

Demain à 13 h 10 de Portimão, la course du Grand Prix du Portugal débutera avec Diffusion en direct de F1Latam.com.

Voici les résultats de la session:

Classement – Eifel GP Pos. Pilotes Equipe Nationale Time Gap Session Event 1 V. Bottas Mercedes FIN 1: 25.269 -.— Q3 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 25.525 +0.256 Q3 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1 : 25.562 +0.293 Q3 4 C. Leclerc Ferrari MON 1: 26.035 +0.766 Q3 5 A. Albon Red Bull TAI 1: 26.047 +0.778 Q3 6 D. Ricciardo Renault AUS 1: 26.223 +0.954 Q3 7 E. Ocon Renault FRA 1: 26.242 +0.973 Q3 8 L. Norris McLaren GBR 1: 26.458 +1.1189 Q3 9 S. Pérez Racing Point MEX 1: 26.704 +1.435 Q3 10 C. Sainz McLaren ESP 1: 26.709 +1.440 Q3 11 S. Vettel Ferrari ALE 1: 26.738 +1 469 Q2 12 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 26 776 +1 507 Q2 13 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1: 26 848 +1 579 Q2 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 26 936 +1 667 Q2 15 K. Magnussen Haas DIN 1: 27 125 + 1 856 Q2 16 R. Grosjean Haas FRA 1: 27 552 +2 283 Q1 17 G. Russell Williams GBR 1: 27 564 +2 295 Q1 18 N. Lafiti Williams CAN 1: 27 812 +2 543 Q1 19 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 27 817 +2 548 Q1 20 N.Hülkenberg Racing Point ALE 1: 28.021 +2.752 Q1