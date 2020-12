Le contrat du champion actuel avec Mercedes se termine dans 15 jours

Le Britannique dit qu’il veut renouveler avant Noël

Lewis Hamilton est absolument convaincu qu’il parviendra à un accord de renouvellement avec Mercedes dans les prochains jours. Le septuple champion du monde n’a pas de contrat pour 2021 mais espère faire signer sa signature avant Noël.



Dans 15 jours, Hamilton serait libre de négocier avec n’importe quelle autre équipe sur la grille et Mercedes pourrait faire de même pour signer un autre pilote pour accompagner Valtteri Bottas en 2021.

Bien que ce soit le même discours depuis le début de la saison, Hamilton insiste sur le fait qu’il n’est pas trop pressé de renouveler car il est convaincu qu’il parviendra à un accord avec Mercedes.

“J’espère que nous finirons avec ça dans les semaines à venir. J’adorerais … Nous serions ravis d’avoir signé avant Noël”, a déclaré Hamilton dans des mots recueillis par le média américain Racer.

“J’ai l’intention d’être en Formule 1 en 2021. Je veux être en F1 en 2021. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons plus à faire et plus à accomplir dans le sport, et même en dehors du sport. Je pense », a-t-il ajouté.

Enfin, Hamilton a glissé que les négociations n’ont pas encore commencé avec Mercedes mais insiste sur le fait qu’il veut signer le nouvel accord dans les prochains jours.

“J’espère que nous pourrons commencer à négocier cette semaine et que tout sera terminé pour Noël”, a conclu.

