Le Britannique pense qu’il pourrait voir une bataille à trois avec eux et Red Bull

La 44 “ oublie ” Ferrari pour la bataille pour le championnat l’année prochaine

Andreas Seidl assure que sa collaboration avec Mercedes ne sera plus la même que par le passé

Lewis Hamilton voit possible que McLaren après sa rencontre avec les moteurs Mercedes puisse se battre pour le titre l’année prochaine avec eux et Red Bull. Le Britannique est très content de la récupération de son ancienne équipe et “ oublie ” Ferrari pour la bataille dans la zone supérieure en 2021.



Hamilton a été très heureux de voir comment l’équipe dans laquelle il a grandi en tant que pilote de Formule 1 est revenue parmi les trois meilleures équipes de la grille, ce qui ne s’était pas produit depuis sa dernière saison à Woking en 2012. Suite au départ de Hamilton, presque tout avait été des ombres dans l’équipe de Woking, mais finalement la restructuration a porté ses fruits et McLaren est à nouveau sur le podium des meilleures marques.

De plus, le fait que McLaren rejoigne les forces de Mercedes pour 2021 en ce qui concerne la fourniture de moteurs, fait penser à Hamilton que Lando Norris et Daniel Ricciardo pourraient se battre pour le championnat, à leurs côtés. et Red Bull. La rencontre entre les Britanniques et les Allemands est sur la bonne voie et c’est certainement une coopération très ouverte.

«Je suis très heureux de voir McLaren si proche, surtout après tous les changements qu’ils ont apportés au sein de l’équipe, et l’année prochaine, ils monteront des moteurs Mercedes. C’est génial qu’ils arrivent avec une bonne voiture, et peut-être qu’en 2021, ils pourront se battre. avec nous et avec Red Bull. Ce serait une bataille à trois pour le titre, ce serait incroyable pour les fans », a reconnu Hamilton dans des mots recueillis par le portail Web ..net.

“La coopération qu’ils ont eue avec Mercedes a très bien commencé, et dès la première réunion, il est clair que les deux parties sont très ouvertes”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, explique que leur collaboration ne sera pas la même que la première, puisqu’aujourd’hui Mercedes a sa propre équipe de Formule 1. Ils ne seront qu’une équipe client, mais pour le Pour le moment, le produit Brixworth fonctionne très bien et l’Allemand est optimiste même pour la première course en 2021.

“Les gars de Brixworth ont beaucoup d’expérience, et il y a aussi beaucoup d’histoire entre ce groupe et McLaren, qui nous aidera à nouveau. Il est également clair que ce sera un syndicat différent que par le passé, car il y a déjà une équipe Mercedes en Formule 1 et nous serons une équipe cliente », explique le manager allemand.

“Bien sûr, je suis très satisfait de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. L’intégration du groupe motopropulseur Mercedes fonctionne très bien et je suis sûr que nous serons en bonne position dès la première course”, a commenté Seidl. fermer.

