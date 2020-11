Après avoir travaillé avec ces deux pilotes, vous voyez plusieurs similitudes dans leur façon d’être

Voir Hamilton atteindre les dix titres de champion du monde

Norber Haug a eu la chance de travailler avec Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Le journaliste et ancien patron de Mercedes compare les deux pilotes et met en évidence les ingrédients qu’il s’est rendu compte qu’ils partagent.



Le journaliste Norbert Haug a été à la tête de Mercedes entre 1990 et 2012. Sous sa direction, la marque allemande est revenue en Formule 1. L’Allemand est l’une des personnes qui a eu la chance de travailler avec Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Haug a travaillé avec Michael depuis le moment où le Kaiser a rejoint l’équipe junior Mercedes jusqu’à ses dernières années avec l’équipe de Formule 1. Il était son ami et aussi son rival.

Avec Lewis, il a travaillé pendant 15 ans, l’a accompagné du karting jusqu’à sa première victoire avec Mercedes. Haug est heureux que Hamilton soit maintenant si près de 100 victoires en Formule 1, un jalon qu’il peut atteindre en 2021. De son point de vue, Haug dit que Schumacher et Hamilton partagent plus d’aspects qu’il n’y paraît.

“Ils aiment tous les deux ce qu’ils font, ils se poussent tous les deux plus que quiconque. Ils font toujours un effort supplémentaire, n’abandonnent jamais et sont insatisfaits. Ce qui semble être une contradiction est l’élixir du super champion. Sans cela, vous pouvez être un gagnant, mais pas un vainqueur permanent », a souligné Haug dans ses déclarations pour Sport 1.

“Vous pouvez gravir le sommet d’une montagne de plusieurs côtés, mais les compétences de l’alpiniste doivent être très similaires ou du moins très comparables”, a résumé Haug.

“Michael et Lewis demandent plus, ils font plus, ils travaillent plus et ils créent plus. Ils sont tous les deux très spéciaux parmi les spéciales. Depuis que Lewis a commencé à accumuler des titres chaque année avec Mercedes, il était clair qu’à un moment donné, le numéro sept arriverait. Ils peuvent devenir dix. et ils seront aussi mérités que les sept précédents », a souligné Haug pour terminer.

