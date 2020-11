Le Néerlandais a remporté les trois victoires du week-end

Mari Boya reste en deuxième position du championnat

Kas Haverkort a remporté trois victoires lors de l’avant-dernière manche de la Formule 4 espagnole, sur le circuit de Jarama, et a scellé mathématiquement le titre malgré le fait qu’il reste encore une épreuve pour conclure la saison.



Le pilote néerlandais est arrivé à cet avant-dernier événement en tant que leader exceptionnel du championnat, avec Mari Boya comme seule «vraie» rivale. Si le coureur espagnol voulait se rendre à Barcelone avec des options, il devait frapper la table.

Kas, cependant, n’a pas laissé le choix à Mari dans les conditions très délicates du circuit de Jarama, puisqu’elle a débuté la pole dans les trois courses et a remporté les trois victoires, y compris le tour le plus rapide. C’est-à-dire séance plénière absolue.

Dans les deux premières manches, Haverkort s’est imposé avec autorité sur l’asphalte complètement mouillé. Boya ne pouvait être que troisième dans la première course; dans le second, après avoir «goûté» le gravier du premier virage, il était onzième.

Dans la troisième et dernière course, avec l’asphalte déjà assez sec mais avec beaucoup de flaques d’eau et de zones humides, Haverkort a de nouveau gagné et Boya a dû se contenter de la quatrième place, ce qui a fait le champion des Pays-Bas mathématiquement.

Pour sa part, Mari Boya maintient confortablement la deuxième place du championnat en l’absence de l’événement de Barcelone, bien que Joshua Dufek lui ait coupé quelques points – il a remporté deux deuxième places et une cinquième.

A noter que le jeune Thomas Ten Brinke est monté à deux reprises sur le podium et souligne également la belle performance de Lena Bühler en qualifications; oui, la seule femme du concours a eu trois courses à oublier.

Quant aux coureurs espagnols, ce n’était pas leur meilleur week-end. Le meilleur résultat a été la troisième place de Boya dans la première course; Enric Bordás a terminé cinquième des deux premières courses.

