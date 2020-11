Avec 1817 chevaux, il naîtra pour être le tramway le plus rapide

À l’honneur, les 490 kilomètres / heure de la Bugatti Chiron Super Sport 300+

La Hennessey Venom F5 est une hypercar en édition limitée développée par la firme américaine. Il a 1 817 chevaux et coûte 1,6 million de dollars – 1,4 million d’euros. Sa présentation en tant que modèle de production aura lieu fin 2020. Au départ, on disait que ce serait en novembre, mais maintenant la marque a ouvert la porte à un éventuel report jusqu’en décembre.



le Hennessey Venom F5 Il doit son nom à l’échelle Fujita, qui est utilisée pour classer l’intensité des tornades. L’intensité F5 est la plus extrême avec des vents compris entre 419 et 512 kilomètres / heure. Une déclaration d’intentions.

Son grand rival est Bugatti Chiron Super Sport 300+, qui veut contester son record de 490 kilomètres / heure.

HENNESSEY VENOM F5: EXTÉRIEUR

le Hennessey Venom F5 Elle est entièrement construite à partir de zéro dans un seul but: être la voiture de route la plus rapide de la planète. Elle pèse 1338 kilos, 450 de moins que la Bugatti Chiron.

Il arbore un nouveau et original châssis monocoque en fibre de carbone – plus celui de la Lotus Exige – et un design plus aérodynamique même que celui de la Hennessey Venom GT. Son coefficient de traînée est de 0,33.

En janvier 2020, Hennessey a publié les premières photos de la monocoque en fibre de carbone Venom F5. À ce stade, personne ne sera surpris d’apprendre qu’il est entièrement en fibre de carbone. Il est plus remarquable qu’il ne pèse que 86 kilos et que son processus de développement n’a duré ni plus ni moins de deux ans.

HENNESSEY VENOM F5: INTÉRIEUR

La partie centrale du tableau de bord Hennessey Venom F5 Il a été construit entièrement en fibre de carbone et en une seule pièce afin de minimiser le poids sur la cabine, ce qui se traduit par un design simple mais attrayant, avec trois évents de climatisation qui imitent la disposition triangulaire de vos sorties d’échappement , un écran plat 100% tactile et une colonne de direction qui fait saillie dans un volant avec palettes de changement de vitesse en aluminium. Leurs sièges, de type bacquet, seront vraisemblablement garnis d’Alcantara.

HENNESSEY VENOM F5: MÉCANIQUE

Le Hennessey Venom F5 est équipé d’un moteur biturbo V8 de 6,6 litres Il délivre 1817 chevaux avec un couple de 1617 Newton mètres.

Il anticipe une vitesse de pointe de 484 kilomètres / heure, dangereusement proche de la 490 de la Bugatti Chiron Super Sport 300+. Il promet d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en moins de deux secondes, pour atteindre 300 en moins de 10 secondes et 400 en moins de 30. Il dispose d’une propulsion arrière.

Ces valeurs astronomiques posent problème, car il n’y a pas de pneu commercial pour y résister. Bugatti a atteint 490 avec une version modifiée de la Michelin Pilot Sport Cup 2. La Hennessey Venom GT portait Michelin Pilot Super Sport, bien que la F5 rende montrer Michelin Pilot Sport 4S.

Le Venom F5 est équipé de série d’une transmission semi-automatique à sept rapports, mais ses propriétaires peuvent en faire la demande avec une boîte manuelle à six rapports.

HENNESSEY VENOM F5: PRIX

La version finale du Hennessey Venom F5 sera présentée à la fin de 2020. Au départ, il avait été dit que ce serait en novembre, mais maintenant la marque a ouvert la porte à un éventuel retard par rapport à la date d’origine. La production de 24 unités est prévue.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 13/11/2020 Présentation fin 2020. 20/07/2020 Hennessey confirme la présentation du modèle de production en novembre. 21/01/2020 Photographie de la monocoque en fibre de carbone. 10/01/2019 Confirmation de la puissance exacte. 11/01/2017 Présentation au SEMA de Las Vegas.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard