Habituellement la première course après la pause estivale, cette année, le Grand Prix de Belgique est la 7e manche de la saison 2020 et donne le coup d’envoi du prochain triple-tête.

Mercedes arrive dans celui-ci en tant que favori confortable après que Lewis Hamilton a remporté sa quatrième victoire de la saison au Grand Prix d’Espagne, étendant son avance sur Max Verstappen au championnat des pilotes à 37 points.

Cela dit, Spa-Francorchamps est l’un des rares circuits où les Flèches d’argent n’ont pas été dominantes ces dernières années.

En fait, Ferrari détient actuellement le droit de se vanter ici avec Sebastian Vettel gagnant en 2018 avant que Charles Leclerc ne remporte sa première course de Formule 1 au Grand Prix de Belgique 2019.

Mais avec Ferrari en difficulté au milieu de terrain, il est peu probable qu’ils conservent leur emprise sur le trophée du vainqueur cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix de Belgique 2020…

Quand a lieu le Grand Prix de Belgique 2020?

Les heures de départ du Grand Prix de Belgique sont les suivantes:

Pratique 1: vendredi 28 août, 1100 heure locale (1000 BST)

Pratique 2: vendredi 28 août, 1500 heure locale (1400 BST)

Pratique 3: samedi 29 août, 12h00 heure locale (1100 BST)

Qualifications: samedi 29 août, 1500 heure locale (1400 BST)

Course: dimanche 30 août, 1510 heure locale (1410 BST)

Où se déroule le Grand Prix de Belgique?

Dans tous les sens, le Grand Prix de Belgique est l’un des classiques du calendrier F1. Un circuit à la fois spectaculaire et émotif; L’épingle La Source, la descente vers l’Eau Rouge, le décor de la forêt et le plus long tour du championnat du monde.

Mais la météo et la taille de la piste signifient que cela peut être problématique pour les pilotes. Il peut être sec à un endroit et mouillé à un autre.

Une partie du parcours suit la voie publique, mais la piste possède d’excellentes installations pour les équipes, les officiels et les médias. C’est le siège du Grand Prix de Belgique sur une base permanente depuis 1985.

La course se déroulera sur 44 tours du circuit de 7,004 km.

Itinéraire: Comment puis-je me rendre au Grand Prix de Belgique?

Spa-Francorchamps est situé dans le centre de la Belgique entre Liège et Bruxelles. L’aéroport international le plus proche est Bruxelles Zavantem, à environ 110 km (70 miles), mais les avions privés peuvent utiliser l’aéroport Spa La Souveniere qui est à seulement 5 km (3 miles).

Où puis-je regarder le Grand Prix de Belgique à la télévision?

Le week-end du Grand Prix de Belgique – y compris les qualifications et la course proprement dite – sera diffusé en direct au Royaume-Uni par la chaîne de télévision payante Sky Sports sur sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Vous pouvez également accéder à un flux en direct de la couverture via Now TV.

Le diffuseur gratuit Channel 4 diffusera de nombreux temps forts des qualifications et de la course.

Les abonnés à la propre application de F1 peuvent entendre les commentaires radio sur la course de la BBC et accéder aux données en direct autour de chaque session.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session du week-end de course, du FP1 vendredi matin à la course dimanche après-midi.

Le Grand Prix de Belgique sera diffusé en direct à la télévision par les médias suivants sur d’autres marchés clés:

États-Unis: ESPN

Canada: RDS (français), TSN (anglais)

Australie: Fox Sports, One (Network Ten)

France: Canal + (pay TV) et TF1 (free-to-air)

Italie: Sky Italia, TV8

Allemagne: RTL et Sky Deutschland

Espagne: Movistar F1

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix de Belgique?

Vendredi 28 août: 19c, averses de pluie.

Samedi 29 août: 17c, averses de pluie.

Dimanche 30 août: 16c, faible pluie.

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix de Belgique?

Spa est largement considéré comme l’un des plus grands défis auxquels un pilote sera confronté sur le calendrier F1 avec de longues lignes droites, des zones de freinage lourdes et bien sûr la combinaison angoissante Eau Rouge et Raidillon.

Michael Schumacher a apprivoisé ce circuit à six reprises, gagnant deux fois avec Benetton tandis que les quatre autres victoires sont venues avec Ferrari. Ayrton Senna est juste derrière avec cinq après une série sensationnelle de quatre victoires consécutives à Spa de 1988 à 1991.

Parmi les pilotes actuels sur la grille, les références de Kimi Raikkonen sont inégalées après avoir remporté le Grand Prix de Belgique en 2004, 2005, 2007 et 2009.

L’équipe Ferrari a été victorieuse à 14 reprises sur ce circuit emblématique.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix de Belgique sont les suivants:

2019: Charles Leclerc (Monaco, Ferrari)

2018: Sebastian Vettel (Allemagne, Ferrari)

2017: Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Allemagne, Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Mercedes)

2014: Daniel Ricciardo (Australie, Red Bull)

2013: Sebastian Vettel (Allemagne, Red Bull)

2012: Jenson Button (Grande-Bretagne, McLaren)

2011: Sebastian Vettel (Allemagne, Red Bull)

2010: Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, McLaren)

Record du tour de piste: 1: 46.286 Valtteri Bottas (Mercedes, 2018)

Quelles sont les chances du Grand Prix de Belgique?

Il n’a peut-être pas gagné ici depuis 2017, mais Lewis Hamilton est clairement le favori pour mettre fin à cette séquence et remporter le Grand Prix de Belgique 2020.

Cette fois-ci l’année dernière, Charles Leclerc était favori pour la P1 et s’était livré, mais en 2020, il ne figure même pas dans le top cinq. Les principales cotes de Bet365 sont les suivantes:

4/9 Lewis Hamilton (Mercedes)

7/2 Max Verstappen (Red Bull)

4/1 Valtteri Bottas (Mercedes)

33/1 Sergio Perez (Racing Point)

66/1 Lance Stroll (Racing Point)

(Prix corrects à 1330 BST le lundi 24 août)

Quels sont les derniers classements du championnat de F1?

Les leaders de la course pour les championnats pilotes et constructeurs avant le Grand Prix de Belgique sont les suivants:

Championnat des pilotes

Lewis Hamilton – 132 points

Max Verstappen – 95 points

Valtteri Bottas – 89 points

Charles Leclerc – 45 points

Lance Stroll – 40 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 221 points

Red Bull – 135 points

Racing Point – 63 points

McLaren – 62 points

Ferrari – 61 points

Choix de pneus pour le Grand Prix de Belgique

Nous sommes de retour et bientôt sur la bonne voie. 🏎️🏁

Voici les huit premiers choix composés # Fit4F1.

Plus d’informations # F1: https://t.co/HeqduDevpD pic.twitter.com/WyvfhU8FUI – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 11 juin 2020

Pirelli va un peu plus doucement avec ses composés de pneus pour le Grand Prix de Belgique 2020 par rapport à l’année dernière.

Les pneus C2 seront les plus durs, les C3 serviront de médiums et le caoutchouc le plus mou disponible sera les C4.

