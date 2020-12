Hispano Suiza sera présent à Extreme E. La mythique marque espagnole a annoncé son entrée dans cette nouvelle compétition électrique et tout-terrain



Cela donne un coup dur aux projets de Miguel Suqué Mateu de récupérer la mythique marque espagnole que son grand-père a fondée en 1903 et qui a produit à son époque 12000 voitures de luxe à hautes performances, qui a également récolté de nombreux succès dans le domaine de la compétition.

Dans cette reprise de la marque, elle a opté pour les voitures électriques. Son premier modèle est le Carmen, dont seulement 19 exemplaires seront fabriqués, dont les premiers ont déjà été livrés et six exemplaires de la très spéciale Carmen Boulogne ont déjà été annoncés pour commémorer les premiers grands succès sportifs internationaux de la marque.

Voici le " petit " … pic.twitter.com/KRWbRTP5nA – SoyMotor.com (@SoyMotor) 15 décembre 2020

L’équipe Hispano Suiza, qui est sponsorisée par Xite Enegy, la marque de boissons énergisantes qui donne également son nom au Hispano Suiza Xite Energy Rally Team, et Avatel.

Comme on le sait, l’Extreme E est une compétition tout-terrain lancée par Alejandro Agag. Il est réservé à 8 à 10 équipes au départ. Ils doivent tous être mélangés et utiliser la même voiture, l’Odyssey 21, un buggy électrique d’une puissance de 400 kW ET de 1 650 kg. Les tests se dérouleront dans cinq régions emblématiques du continent, à commencer par l’Arabie saoudite, pour se poursuivre dans le lac Rose au Sénégal, au Groenland, au Pará (Amazonie) et en Terre de feu (Chili).

Les équipes confirmées sont Acciona QEV Tech, Cupra, Lewis Hamilton X44, Rosberg Xtreme Racind de Nico Rosberg, Veloce Racing et les équipes ANDRETTI-United et Chip Ganassi, ainsi que Hispano Suiza, mais HWA et DS Techeetah sont également sur la liste pour absence de confirmation finale.

