La limite de 95 grammes de CO2 par kilomètre est un casse-tête pour les industriels

Le groupe Fiat avait déjà conclu un accord similaire avec les Américains

Honda a conclu un accord avec Tesla pour joindre sa flotte à celle des voitures américaines et ainsi limiter au maximum ses émissions moyennes en Europe. L’objectif? Évitez autant que possible les amendes prévues pour le dépassement de la limite de 95 grammes de CO2 par kilomètre.



L’année 2021 approche à grands pas et avec elle l’arrivée de amendes aux constructeurs automobiles qui dépassent le 95 grammes de CO2 par kilomètre parcouru en moyenne en Europe. La pénalité est notamment de 95 euros pour chaque gramme de dépassement de la limite multiplié par les unités vendues l’année précédente. Fronde, comme tant d’autres, n’atteint pas l’objectif, ils ont donc décidé de suivre le même chemin que le Groupe Fiat et conclure un accord avec Tesla pour ajouter sa gamme de véhicules à celle des Américains, tous électriques et donc les plus utiles pour approcher la limite imposée par la loi.

Pour le moment, le montant qu’il paiera n’a pas dépassé Honda à Tesla pour ce fait, bien que l’on sache que FCA déboursera environ 2 000 millions d’euros jusqu’en 2023. C’est une source de revenus plus qu’intéressante pour Tesla, un constructeur qui a gagné plus de 1 000 millions d’euros tout au long de cette année grâce à la vente de crédits d’émission.

Cette situation ne fera qu’empirer dans les années à venir. Il ne faut pas oublier qu’actuellement, les voitures qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre – c’est-à-dire les hybrides rechargeables et électriques – comptent deux fois plus pour comptabiliser les émissions moyennes de chaque constructeur, ce qui ne se produira pas à l’avenir. De plus, l’accord de Honda et FCA avec Tesla Ce n’est pas la seule de ces caractéristiques. Gué a eu recours à Volvo Oui Volkswagen aux chinois de SAIC.

Actuellement, seul le Groupe PSA, composé de Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, et le Groupe Renault, respectez la limite de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Du reste, seuls Toyota, Mazda, Hyundai, Kia et Nissan pèsent moins de 100 grammes.

