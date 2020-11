La marque présentera un premier prototype de la nouvelle génération

La voiture de production serait prévue pour la fin de 2021

Les brevets suggèrent une conception moins agressive que la génération actuelle

Silhouette plus longue et plus basse, nouvelle calandre avant et feux révisés

La Honda Civic 2022 est un peu plus proche aujourd’hui. Le 18 novembre, nous rencontrerons le premier prototype de la nouvelle génération, qui sera le onzième. La version de production pourrait encore subir de légères modifications. Il est prévu pour fin 2021 en vue d’une commercialisation en 2022.



La présentation de ce prototype – Honda Civic Prototype, nom officiel – est prévue le 17 novembre à 20h00, heure des États-Unis, ajustée à notre fuseau horaire le 18. Ce sera la première présentation internationale qui se déroule via Twitch, sur la chaîne HondaHead2Head. La marque l’a annoncé dans une courte vidéo dans laquelle vous pouvez voir les premiers détails du modèle.

Et en voici quelques clichés, en attendant de voir le reste de la voiture le 17 novembre.

Cette nouvelle Civic aura également sa variante performance. La nouvelle génération de Honda Civic Type R est en cours de développement et verra vraisemblablement le jour en 2022. Si les attentes sont satisfaites, elle sera plus grosse que la génération sortante et son moteur thermique dépassera les 320 chevaux qu’il produit dans la version actuelle. .

Les images officielles du brevet Honda Civic 2022 sont apparues sur le forum CivicXI.com, où il est annoncé qu’elles correspondent à la version de production. La nouvelle berline adopte une silhouette plus allongée et plus basse que dans la génération actuelle, avec de nouveaux phares plus étroits et une calandre centrale plus subtile.

À l’arrière, la nouvelle Civic abandonnera l’une de ses caractéristiques: ses feux arrière en forme de C. Les brevets montrent une solution plus conventionnelle et moins polarisante. Le pare-chocs est également adouci et abandonne les formes extrêmes de la dixième génération pour un résultat plus sobre.

Honda Civic 2022, à hayon

Les premières images de la carrosserie de la berline ont également été divulguées, quatre portes au lieu de cinq. Son porte-à-faux arrière plus long et sa lunette arrière plus petite. Ces nouvelles proportions se traduisent par un phare légèrement différent de celui du hayon et un volume plus prononcé dans le pare-chocs, bien que la base du design soit essentiellement la même.

Au cours des derniers mois, il avait déjà été suggéré que la nouvelle Civic Type R prendrait un look nettement plus agressif que la nouvelle Civic. Les brevets de ce dernier nous permettent de voir pourquoi, tandis que la marque pariera sur un design plus sobre. Les deux modèles sont prévus pour 2022, de sorte que tout au long de 2021, nous pouvons le voir en détail.

Honda Civic 2022, berline

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 12/11/2020 Confirmation de la date de présentation de la version prototype de la Civic 2022.30/09/2020 Premiers brevets pour la Honda Civic 2022.

