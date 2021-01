Gardera le moteur à essence actuel de 2,0 litres

Sa puissance dépassera 320 chevaux

La nouvelle Honda Civic Type R, qui arrivera vraisemblablement en 2022, sera plus grosse que l’actuelle et disposera toujours d’un moteur thermique dont la puissance dépassera les 320 chevaux actuels, de manière à échapper à la stratégie d’électrification de la marque en Europe.



La stratégie d’électrification agressive de Fronde Il envisage que chacun de ses véhicules à vendre en Europe disposera déjà en 2022 d’une version de ce type, soit hybride, soit alimentée uniquement par batteries. Heureusement pour les plus puristes, cela n’inclut pas la prochaine Honda Civic Type R, dont l’arrivée est estimée précisément pour cette année-là.

Les premiers prototypes du nouveau Type R ils sont déjà testés sur le terrain. Ils prévoient que la nouvelle version de la «hot hatch» japonaise sera plus grande que celle vendue aujourd’hui, dont la longueur est de 4,52 mètres et son empattement de 2,70. Ce qui ne changera pas, c’est leur apparence, qui à nouveau sera considérablement plus agressive que le reste du Civique. Son grand aileron arrière, l’un de ses aspects les plus distinctifs, sera de nouveau présent.

Cependant, la chose la plus importante que l’on puisse dire sur le nouveau Honda Civic Type R est qu’il aura à nouveau un moteur thermique. Pas d’électrification. La voiture de sport compacte sera à nouveau boostée grâce au moteur turbo de 2,0 litres qu’elle possède déjà, bien qu’avec sûrement plus de puissance que la 320 qu’elle propose actuellement. Des améliorations d’efficacité sont également attendues, en plus d’une boîte manuelle à six rapports et d’un système de traction avant.

En ce qui concerne l’intérieur, rien n’a encore été révélé, mais chez Honda, ils ont déjà glissé qu’il y aura des changements considérables par rapport à la génération actuelle, qui montre déjà le passage du temps. De cette manière, la marque japonaise promet une évolution sur tous les fronts pour résister à ce qui est considéré comme sa grande rivale, la Volkswagen Golf GTI Clubsport.

L’arrivée du nouveau Honda Civic Type R en 2022, ce sera un nouvel échantillon d’un autre pilier stratégique de la marque, qui est un cycle de vie plus court de ses véhicules que celui de ses concurrents. Alors que les générations de ses rivaux européens «vivent» pendant environ huit ans, Honda entend réduire cette durée à quatre ou cinq.

