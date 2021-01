La filiale Honda aux États-Unis se penche sur l’exemple de l’espagnol

HPD et Honda offriront des bourses aux pilotes japonais de Super Formula en 2021

Honda et sa filiale de course aux États-Unis ont annoncé la création d’une bourse pour le champion de la catégorie junior au Japon pour aller en Super Formula japonaise et finir en IndyCar, en suivant le chemin d’Alex Palou.



Alex Palou est allé en Super Formula japonaise après avoir tenté sa chance en monoplace et en voiture de tourisme en Europe et ses débuts en 2019 l’ont vu devenir le rookie de l’année au pays du soleil levant avec une victoire, trois Polonais et une médaille de bronze à la fin. du concours.

Après cette année d’éruption, Palou a soulevé les sourcils de tous les experts d’IndyCar en 2020. À tel point que pour 2021, il a été signé par Chip Ganassi, la voiture qui a remporté le championnat l’année dernière. À ce sujet, Palou fera un test cette semaine avec sa nouvelle équipe, en fait.

Honda, qui propulse Palou dans IndyCar, a réalisé la formule que le chroniqueur pilote de SoyMotor.com a ouvert et a créé avec Honda HPD – filiale de Honda aux États-Unis – une bourse pour que les jeunes pilotes réussissent dans les catégories inférieures au Japon, ils peuvent faire le saut vers la Super Formula japonaise et, éventuellement, atteindre l’IndyCar dans le plus pur style Palou.

