Cela passerait d’un moteur atmosphérique à un moteur turbo

Le nouveau S2000 aurait des dimensions similaires au modèle d’origine

La Honda S2000 peut revenir dans quatre ans, même si dans tous les cas elle le ferait avec une version du moteur Civic Type R sous sa peau et non avec une atmosphère comme avant.



Il a à peine été fabriqué pendant dix ans, mais la vérité est que le Honda S2000 c’est devenu une voiture culte pour les amateurs de voitures de sport. Petit, roadster et avec un moteur atmosphérique qui tournait à haut régime et sonnait bien. Malheureusement, son histoire s’est terminée en 2009, mais il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles la firme japonaise pourrait planifier sa résurrection.

Une source proche de Fronde a commenté à Forbes qu’aujourd’hui le retour de la S2000, même si en tout cas ce n’est pas quelque chose qui se produira avant 2024. Si le projet devenait réel, le nouveau modèle conserverait des proportions similaires à celles d’origine et aurait en tout cas un poids inférieur à 1300 kilos, ce pour quoi ils seraient utilisés des matériaux comme fibre de carbone et le aluminium.

Le principal changement de cette hypothétique Honda S2000 viendrait de la main du moteur, qui mettrait de côté l’atmosphère d’origine pour faire place à une version du turbo de 2,0 litres qui équipe actuellement la Honda Civic Type R, où elle produit 320 chevaux.

Dans quelle mesure tout cela peut-il être crédible? Qu’une source de la marque soit citée comme l’origine de l’information nourrit l’espoir, mais si l’on se souvient des déclarations d’il y a peu de voix autorisées de Fronde la vérité est que vous devez être sceptique. Hayato Mori, responsable de la planification des produits chez Honda, a déclaré il y a quelques années qu’il serait impossible de gagner de l’argent avec une voiture comme la S2000. Quelque chose de plus diplomatique était Takahiro Hachigo, PDG de Honda depuis 2015, qui a déclaré en 2017 que ce n’était pas le bon moment pour construire une nouvelle S2000, sans toutefois fermer complètement la porte. «Partout dans le monde, au Japon, en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, de plus en plus de voix expriment le désir de réinventer le S2000. Cependant, il n’a pas encore mûri. Ce n’est pas le moment. Nous avons besoin de temps pour décider s’il faut réinventer le S2000. S2000 ou pas. Si les commerciaux enquêtent, analysent et sont viables, peut-être que nous le verrons », a déclaré le patron japonais de l’époque.

