La marque japonaise a remporté trois victoires lors de la saison 2020: deux avec Red Bull et une avec AlphaTauri

Parmi ses intentions n’est pas seulement de gagner plus de courses, mais ils visent à battre Mercedes

Chez Honda, ils sont déterminés à tirer le meilleur parti de leur dernière année en Formule 1. Le fournisseur de moteurs a pour objectif de tenir tête à Mercedes lors du championnat des constructeurs de la saison prochaine et y travaille déjà.



Honda, qui fournit des groupes motopropulseurs à la fois à Red Bull et à AlphaTauri, quittera la catégorie reine à la fin de 2021. Entre les deux équipes, ils ont réussi à remporter trois victoires l’année dernière, dont la dernière course, qui a laissé un bon goût dans la bouche de Fronde. De la marque japonaise, ils travaillent avec diligence pour rendre leur dernière année en Formule 1 aussi fructueuse que possible. Ses objectifs incluent de remporter plus de victoires et d’être candidat à la Coupe du monde.

“Nous serions ravis de gagner plus de courses et d’essayer d’être prétendants au championnat en 2021. Par conséquent, nous continuons à travailler très dur sur notre groupe motopropulseur pour la saison prochaine”, a déclaré Toyoharu Tanabe, directeur technique de Honda, dans des déclarations recueillies par le Portail belge f1i.com.

Chez Honda, qui ont choisi la voie de l’électrification d’ici 2022, ils bronzent deux aspects de leur groupe motopropulseur. D’une part, renforcer les performances du moteur lui-même; d’autre part, augmentez la fiabilité de celui-ci: «Bien sûr, nous développons notre nouvelle unité de puissance pour 2021, non seulement pour améliorer les performances, mais aussi la fiabilité», a révélé Tanabe.

De plus, la pause hivernale est plus courte que d’habitude, toutes les équipes doivent donc faire encore plus d’efforts qu’elles ne le font habituellement. Chez Honda, ils savent que leurs rivaux donneront également tout leur possible dans le développement de leurs voitures, ils préfèrent donc ne pas faire de pronostics sur les vainqueurs.

“Nous savons que nous sommes toujours en position derrière Mercedes et que le reste des rivaux ne dorment pas pendant la trêve hivernale. Nous avons une très courte pause cette année, mais tous les acteurs de la Formule 1 font un maximum d’efforts pour gagner des courses aussi. le championnat. Il n’est donc pas facile de dire qui va gagner », a expliqué le directeur technique de Honda.

Enfin, chez Honda, ils analysent leurs saisons précédentes pour tirer le meilleur parti de la fiabilité. Une augmentation de cela signifie une diminution des pénalités.

“Un autre point positif est que nous avons appris des saisons précédentes à améliorer la fiabilité, qui ont servi à n’utiliser que trois groupes motopropulseurs par pilote et ne pas pénaliser dans ce sens”, a-t-il conclu.

