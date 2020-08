Date publiée: 29 août 2020

Semblant montrer à Alexander Albon beaucoup plus de soutien qu’ils ne l’ont fait à Pierre Gasly, Christian Horner dit que tout le monde a une opinion mais qu’ils «n’ont pas vraiment les faits».

La saison dernière, Gasly a été abandonné au profit d’Albon, expulsé de son siège de course Red Bull après 12 courses au cours desquelles il a réussi un meilleur résultat de P4 au Grand Prix de Grande-Bretagne 2019.

Albon l’a remplacé pour les neuf dernières courses de la saison, marquant la huitième de celles avec son meilleur résultat également une P4.

Cela aurait pu être un podium sans une collision en fin de course avec Lewis Hamilton au Grand Prix du Brésil.

Albon, cependant, a fait assez pour conserver le siège Red Bull pour le championnat de cette année, où il n’a pas encore atteint le podium.

Une fois de plus, cependant, il a été privé de l’occasion à cause d’un incident en fin de course avec Hamilton, cette fois lors du Grand Prix d’Autriche d’ouverture de la saison.

Depuis lors, ses performances sont allées de pair avec des experts demandant combien de temps avant que Red Bull ne manie à nouveau la hache.

L’équipe insiste sur le fait qu’elle se tient aux côtés d’Albon avec le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, affirmant que «ses performances sont perçues pires qu’elles ne le sont en réalité.

Il a ajouté que lorsque le coureur thaï-britannique entre « dans son rythme, il est absolument rapide. »

Les commentaires de Marko contrastent fortement avec sa critique de Gasly la saison dernière, Red Bull semblant plus enclin à soutenir Albon qu’ils ne l’étaient Gasly.

Mettez la main sur la collection officielle Max Verstappen 2020 via la boutique de Formule 1

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe avait adopté une «approche différente» envers Albon cette année, Horner a nié cela.

«Eh bien, tout le monde a évidemment une opinion sur ce sujet, mais ils n’ont pas vraiment les faits», a-t-il déclaré.

«Je pense donc qu’Alex fait du bon travail dans ce qui a été une voiture difficile cette année. C’est une voiture différente de l’année dernière, je dirais que la voiture est plus difficile à conduire qu’il y a 12 mois.

«Lorsqu’il est monté dans la voiture il y a 12 mois, il a fait un travail beaucoup plus solide que Pierre ne l’avait fait jusque-là dans l’année. Je pense qu’Alex a beaucoup de talent que nous n’avons évidemment pas encore vu remonter à la surface.

«Sa course a été très forte un dimanche, mais il a eu du mal avec la voiture sur un seul tour. Et, bien sûr, Max a été si fort pour tirer le meilleur parti de la voiture.

«Vous pensez à certains des grands pilotes, que ce soit un Schumacher ou un Senna, et être pilote aux côtés de ces gars était très difficile. Je pense que c’est une situation similaire à celle du siège aux côtés de Max en ce moment.

«Alex ne fera que s’améliorer: il est encore assez jeune et inexpérimenté. Ce n’est que sa deuxième saison de F1 et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le soutenir et le développer. Et comme nous l’avons vu, c’est un pilote qui a failli remporter la première course de l’année.

«Stratégiquement, nous avons été vifs. Il a évidemment été retourné par Lewis cette course. Il se battait pour le podium et aurait dû monter sur le podium au Brésil à la fin de l’année dernière. Je pense qu’il aura plus de dimanches comme ça dans les courses à venir où il concourra et se battra pour des podiums au mérite.

« Donc, l’équipe a confiance en lui et croit en lui et nous sommes satisfaits de notre choix. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.