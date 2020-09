Quelques histoires intéressantes de Silly Season ont émergé du paddock de Spa-Francorchamps, dont de grands changements chez Alfa Romeo sont sur les cartes pour la saison prochaine, ont éclipsé le tumulte de la disparition de Ferrari au Grand Prix de Belgique 2020.

Au cours des deux dernières saisons, il a terminé le championnat à la huitième place, en ce moment, c’est là qu’ils en sont. Mais il serait juste de dire que leur package de cette année est le pire depuis que Sauber s’est transformé en Alfa Romeo, dans un contrat de style Ferrari junior.

Cette année, Kimi Raikkonen a vraiment étiré avec une saison trop loin. Que fait-il potter au fond du champ? Triste.

Et puis, bien sûr, un autre cas triste, l’échec d’Antonio Giovinazzi à convaincre quiconque qu’il est la vraie affaire pour la Formule 1. Certes, sa carrière junior a été impressionnante, mais aussi ceux de beaucoup qui n’ont même jamais réussi à atteindre l’élite.

Ferrari a cru en Giovinazzi malgré toutes les voitures qu’il a saccagées. Son autodestruction lors de la course en Belgique était un excellent exemple de tout ce qui ne va pas chez l’enfant. Sans pression, il fait des erreurs, sous pression, il fait aussi des erreurs.

Ses gardiens ont été très patients, mais sa carrière en F1 est inoubliable. Il a du mal à suivre son coéquipier sur la colline, et quand il essaie, il s’écrase; il a 43 départs en Grand Prix à son actif. De combien de plus at-il besoin?

Pendant ce temps, après Spa, plus d’un scribe et vivaneau que je connais ont confirmé des rapports selon lesquels un accord pour amener le jeune Mick Schumacher en F1 prend de l’ampleur. Et bien sûr, cette porte, en faire le tapis rouge, a toujours été en attente. Et ça pourrait être des trucs de block-buster…

L’Allemand a déjà testé pour Alfa Romeo et Ferrari.

Le fils de la légende Michael Schumacher n’a pas brillé dans son année de recrue F2; cette année, il a l’expérience et le rythme de son côté mais n’est pas encore monté sur la plus haute marche du podium. Cependant, son coéquipier de Prema Racing, Robert Schwartzman, compte trois victoires à son actif, dont la dernière fois à Spa où il a battu Mick.

La recrue russe, également ancienne de la Ferrari Driver Academy, se révèle être la trouvaille de l’année dans la série feeder et à 20 ans se présente Lil ’Schumi, 22 ans.

Donc, la logique serait de «faire entrer Mick en F1 l’année prochaine, voir de quoi il est fait et s’il bombarde après un an (ou deux), le jeune Robert est le suivant.»

Ce qui signifie, pas encore de confirmation, que l’argent intelligent est sur Antonio part pour des raisons évidentes et valables, et donc une montée en puissance vers Alfa Romeo pour Mick car une troisième année en F2 serait une gêne.

Retour à Kimi.

À son apogée McLaren, Kimi en plein vol était la vraie affaire, chez Ferrari la première fois qu’il est devenu plus sage et a décroché le titre 2007; puis il a vendu pour un congé sabbatique; est revenu avec une équipe de merde (Lotus) et a en fait gagné quelques courses, n’a jamais été payé apparemment; l’argent est important alors il est retourné chez Ferrari a accepté d’être numéro deux pour toujours (pour beaucoup d’argent) et c’était tout.

Ce que nous avons maintenant, c’est Kimi qui prend la place des jeunes gars plus méritants. The Iceman est devenu The Journeyman – un triste héritage pour une légende qui mérite plus. Il est temps de passer à autre chose.

Encore une fois à confirmer, à sa place, apportant de l’expérience et un peu de vitesse – bonjour Nico Hulkenberg. C’est une parodie que The Hulk soit absent cette année car il est toujours meilleur que la moitié des gars sur la grille en ce moment.

Hinwil est prêt pour une révolution de pilote selon le dernier bavardage, couplé aux calculs que nous obtenons: Mick et Hulk chez Alfa Romeo l’année prochaine.