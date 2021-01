Il est alimenté à l’hydrogène et promet 1635 kilomètres d’autonomie

Sa production démarrera en 2022

L’Hyperion XP-1 est une hypercar à hydrogène créée par une start-up californienne, aux États-Unis. La société a été fondée en 2011 et les travaux sur la voiture ont commencé en 2016, même si elle n’a été présentée qu’en août 2020. Sa puissance exacte n’a pas encore été confirmée, mais l’entreprise qui l’a conçue promet une autonomie de 1 635 kilomètres. Seules 300 unités seront créées.



L’Hyperion XP-1 est l’une des nombreuses voitures hautes performances qui verront le jour dans les années à venir grâce aux nouvelles technologies. Elle a été présentée dans la société en août 2020, même si sa production ne débutera qu’en 2022. Quand elle sera réalité, elle rivalisera avec des modèles comme la Lotus Evija électrique, la Pininfarina Battista ou encore la Rimac C_Two.

Sa dernière apparition publique a eu lieu en janvier 2021 dans la ville américaine de Las Vegas.

HYPERION XP-1: EXTÉRIEUR

Les dimensions de l’Hyperion XP-1 n’ont pas encore été confirmées, même si l’on sait qu’il pèsera 1 248 kilos et qu’il utilisera une monocoque en carbone-titane renforcée de composites.

Les lignes de l’Hyperion XP-1 sont tout à fait une déclaration d’intention, même si elles rappellent inévitablement le langage de conception que Bugatti a utilisé à la fois dans son Veyron et plus récemment dans le Chiron. Ils servent également à mettre en valeur votre esprit sportif à une époque de transition pour l’industrie.

Les images officielles publiées par la marque révèlent un nez pointu, avec une grille minimale qui se situe pratiquement à la même hauteur que les prises d’air latérales. Le capot comprend plusieurs canaux, y compris un évent à l’avant de l’essuie-glace qui présente une certaine similitude avec le concept vu dans le Koenigsegg Jesko.

L’aspect le plus frappant de la voiture est un halo qui commence à la base de chaque roue avant et s’élève pour couvrir le montant C, épousant l’espace moteur et mourant sur une double sortie d’échappement proéminente. Cela représente une torsion d’un concept que Bugatti a transformé en une marque maison.

L’arrière du véhicule rappelle la Lotus Evija, notamment en raison de la disposition du phare et des espaces vides à des fins aérodynamiques. Contrairement à la voiture électrique de Hethel, la voiture à hydrogène californienne n’a pas d’aileron arrière, mais a plutôt deux sorties d’échappement alignées verticalement.

Ses portes ont la forme d’une aile de mouette.

HYPERION XP-1: INTÉRIEUR

Les photographies de l’intérieur de l’Hyperion XP-1 n’ont pas encore transcendé, même si le tableau de bord sera un grand écran incurvé de 98 pouces avec contrôle gestuel.

HYPERION XP-1: MÉCANIQUE

L’Hyperion XP-1 est basé sur la technologie des piles à combustible, c’est-à-dire sur l’hydrogène. Ses spécifications exactes n’ont pas encore été confirmées, bien que la marque ait signalé que son autonomie serait de 1635 kilomètres.

Favorisez une accélération de 0 à 96 kilomètres / heure en 2,2 secondes et une vitesse maximale supérieure à 350 kilomètres / heure.

HYPERION XP-1: PRIX

Le prix de l’Hyperion XP-1 n’a pas encore été confirmé, même si l’on sait que sa production sera limitée à seulement 300 unités. Sa fabrication débutera en 2022, si les délais fixés sont respectés.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 15/01/2021 Le Hyperion XP-1 est vu à Las Vegas. 08/12/2020 Présentation de l’Hyperion XP-1.

