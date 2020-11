Avez-vous déjà imaginé voir voitures qui marchent? Tout comme si nous parlions des voitures dans le film Star Wars, cela pourrait devenir réalité très bientôt. Et c’est que l’année dernière, Hyundai a présenté un prototype d’une «voiture de marche» appelée Se soulever, et bien qu’à l’époque elle n’ait été présentée que comme un exercice de conception et d’ingénierie dont la réalisation n’était pas prévue, cette décision a été reconsidérée.

Selon les informations d’El Universal, Hyundai a nommé une équipe spéciale qui sera chargée de concrétiser cette idée et de concrétiser une voiture qui marche, bref, faire de l’Elevate une réalité.

Véhicules de mobilité ultimes est le nom de la division Hyundai qui se chargera de matérialiser l’Elevate, et son objectif principal est de le rapprocher le plus possible du concept présenté en 2019. Cela se traduit par l’immortalisation de l’Elevate comme la première «voiture de marche» du monde.

Hyundai a révélé que, pour atteindre son objectif, la combinaison de la robotique avec la technologie de l’industrie automobile dans l’Elevate sera d’un autre niveau, en plus que sa maison de conception s’inspirera des attributs Elevate de ses véhicules à l’avenir.

La Hyundai Elevate aura quatre pieds articulés qui, en théorie, lui permettront d’atteindre un terrain qu’aucune voiture n’a réussi auparavant.De plus, Hyundai fait valoir qu’ils pourraient équiper l’Elevate des instruments et des éléments nécessaires pour fournir une assistance en cas de catastrophe naturelle.

Pour l’instant, une date de production estimée pour l’Elevate n’a pas été discutée, cependant, il ne fait aucun doute que si elle est réalisée, l’Elevate transformera toute l’industrie.

