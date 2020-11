Quel était le premier SUV compact à arriver en Europe est mis à jour pour 2021

Éliminez sa version d’accès et faites tout confiance à un moteur de 204 chevaux avec 484 kilomètres WLTP

Le Hyundai Kona électrique 2021 est la version tout électrique du SUV compact de la firme coréenne. Le modèle présenté pour l’année 2021 est une mise à jour du Kona Electric original, qui a été présenté en 2018. Il propose une série de changements esthétiques en ligne avec les derniers modèles de la marque et simplifie son offre mécanique, éliminant la version d’accès de 136 chevaux pour tout miser sur un moteur de 204 chevaux et 484 kilomètres d’autonomie. Avant sa mise à jour, il coûtait 33 340 euros en Espagne.



Le Kona Electric avait à l’origine une autonomie de 449 kilomètres, bien que ce chiffre augmente encore de 35 kilomètres au cas où l’acheteur utilise les pneus recommandés par le fabricant. Complète les versions à combustion et hybride. Dans le domaine des SUV électriques compacts, il trouve des rivaux comme le Kia e-Niro et le Peugeot e-2008.

HYUNDAI KONA EV: EXTÉRIEUR

Le Hyundai Kona Electric 2021 adopte une apparence clairement différenciée de son prédécesseur, mais les changements ne sont pas seulement esthétiques. La voiture 2021 mesure quatre centimètres de plus que celle qui a commencé à être commercialisée en 2018.

À première vue, la plus grande nouveauté du nouveau Kona est une profonde réinterprétation de son frontal. L’espace de la grille de refroidissement, auparavant occupé par des reliefs qui couvraient la zone entre le groupe optique et la plaque d’immatriculation, est maintenant complètement lisse.

Hyundai a prolongé la chute du capot, ce qui a finalement pour résultat que les lumières LED y sont intégrées au lieu d’être situées dans le sommet qui s’est formé entre cet élément et la calandre avant. Les phares antibrouillard ont également subi une refonte profonde, ainsi que les prises d’air latérales plus nettes et la calandre inférieure.

Les passages de roue prennent désormais la couleur de la carrosserie. Les montants A et le toit sont noirs au lieu de blancs. La refonte est également à la traîne, en particulier la zone sous les phares inférieurs, qui est maintenant de la couleur de la carrosserie.

HYUNDAI KONA EV: INTÉRIEUR

Avec la mise à jour 2021, le Hyundai Kona Electric bénéficie d’un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et d’un écran d’infodivertissement de 10,25 pouces – auparavant 8 pouces. Egalement un nouveau système d’éclairage ambiant.

Son design est élégant, avec la possibilité de choisir entre une finition noire ou une nouvelle finition trois tons bleu et gris. Offre la connectivité Apple CarPlay ou Android Auto. Il est complété par le point de charge sans fil pour téléphones portables, la prise USB et l’équipement audio Krell.

HYUNDAI KONA EV: ÉQUIPEMENT

Le nouveau Hyundai Kona électrique intègre les différentes technologies de sécurité active et d’assistance à la conduite Hyundai SmartSense. Il s’agit notamment du régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go, du système d’assistance au freinage d’urgence avec détection des piétons, du système actif de changement de voie involontaire, de l’assistant de maintien de voie, du détecteur d’angle mort avec témoin lumineux. risque de collision transversale arrière, détecteur de fatigue du conducteur et système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse.

HYUNDAI KONA EV: MÉCANIQUE

Le Hyundai Kona électrique 2021 propose une configuration mécanique unique, puisqu’il élimine l’ancienne version d’accès qui était proposée avec le modèle 2018 – 136 chevaux et 289 kilomètres d’autonomie avec une batterie de 39,2 kilowattheures.

Le Kona Electric 2021 dispose d’un moteur électrique de 204 chevaux et d’un couple maximal de 395 Newton-mètres connectés à une batterie de 64 kilowattheures, ce qui donne une autonomie de 449 kilomètres. Avec les pneus recommandés par le constructeur, ce chiffre passe à 484 kilomètres.

La voiture atteint une vitesse de pointe de 167 kilomètres / heure et accélère de 0 à 100 en 7,6 secondes.

Avec un chargeur de 100 kilowatts, votre batterie passe de 10% à 80% en 47 minutes. Avec un 50 kilowatts, cela prend 64 minutes.

Galerie de photos de pré-mise à niveau électrique de Hyundai Kona

HYUNDAI KONA EV: PRIX

Le Hyundai Kona Electric 2021 n’a toujours pas de prix en Espagne, bien que sa version de 204 chevaux avant la mise à jour soit disponible à partir de 33340 euros.

Cela peut être demandé avec les finitions supérieures Tecno et Style, qui élèvent respectivement son prix à 37 440 et 39 740 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/11/2020 Mise à jour 2021 présentée.09/09/2020 35 kilomètres d’autonomie supplémentaire avec un nouveau pneu recommandé par Hyundai. 18/08/2020 Le Hyundai Kona EV est capable de parcourir plus de 1 000 kilomètres avec une seule charge. 30/01/2020 Augmentation de la production pour réduire la liste d’attente. 10/01/2019 Mise à jour des prix des modèles. 27/02/2018 Hyundai révèle les principales informations sur le nouveau Kona EV.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard