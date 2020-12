Ian, le médecin qui l’a sauvé, l’une des rares personnes à avoir accès à bord

S’assure que les circonstances nécessaires lui ont été données pour survivre

Ian Roberts et Alan van der Merwe, les premiers à avoir aidé Romain Grosjean après son accident, ont partagé leur vision de ce qui s’est passé. Tous deux ont eu accès à des images qui n’étaient pas diffusées à la télévision.



Ian Roberts, délégué médical de Formule 1, et Alan van der Merwe, pilote de la voiture médicale, ont évoqué l’accident de Romain Grosjean après avoir analysé les images quelques jours plus tard.

Ian et Alan ont tous deux eu accès à des images embarquées de la voiture Grosjean lors de l’accident. Sans vouloir entrer dans les détails, Roberts a avoué que la vidéo est horrible et qu’il s’étonne de ne pas avoir perdu connaissance.

“Nous trouvons toujours très étonnant qu’il soit conscient. Alan et moi avons tous deux vu les images à bord de la voiture, qui sont assez horribles. Je ne veux pas entrer dans les détails de la vidéo, mais comment il s’est battu pour sa vie est évident“Ian Roberts a expliqué dans une interview avec The Sportsman.

«Vous voyez comment Romain se débrouille tout de suite. C’était herculéen, est sorti de là avec détermination. S’il avait été inconscient, si quelque chose l’avait attrapé … il y a beaucoup de choses que si elles s’étaient produites, nous assisterions à une histoire complète et totalement différente », a admis le délégué médical de Formule 1.

Pour sa part, Van der Merwe a voulu souligner le courage et la force avec lesquels le pilote Haas a pu sortir. “Il a fait des choses assez surhumaines pour sortir. Il y avait tellement de choses qui devaient bien se passer”, a souligné le conducteur de la voiture médicale.

Grosjean a pu voir cette interview et leur a envoyé un message à tous les deux via leurs réseaux sociaux et assure que c’est comme s’ils s’étaient eux aussi entraînés pour ce moment. “Ian et Alan ont également fait un simulateur”, a déclaré le pilote français sur Twitter.

