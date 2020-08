Norbert Haug a été l’un des acteurs clés pour ramener Mercedes dans le sport automobile et finalement la Formule 1 après des décennies à l’écart, le constructeur évitant officiellement les programmes de course à la suite de la catastrophe du Mans en 1955.

En 1990, Haug a commencé avec Mercedes et a depuis supervisé le programme de fourniture de moteurs de Formule 1 du constructeur, le projet de voitures de sport et Le Mans avec Sauber, DTM et d’autres programmes GT, et bien sûr le partenariat McLaren F1 qui a coïncidé avec la montée en puissance de Lewis Hamilton.

S’adressant à F1-Insider, Haug a déclaré: «Pendant des siècles, il était inimaginable que le record auparavant unique de Michael soit jamais dépassé ou même dépassé. Mais si vous y prêtez attention, il est devenu clair il y a deux ans au plus tard que Lewis est sur la meilleure voie pour surpasser tous les records de Formule 1 existants.

«Michael n’a jamais eu un environnement aussi supérieur et une voiture de course aussi inégalée que Lewis trouve chez Mercedes. Ce qui ne doit en aucun cas diminuer la belle performance de cet homme et pilote d’exception, que j’ai accompagné du karting à la Formule Renault, de la Formule 3, du GP2 à la Formule 1, puis sa première pole position, sa première victoire au GP Canada 2007 et sa première victoire aux championnats du monde en 2008.

«Ce que Lewis a montré en termes de cohérence et de capacité en Formule 1 depuis 14 ans maintenant, est tout simplement unique et n’a jamais été là auparavant. Et à mon avis, cela ne se répétera probablement jamais. »

Hamilton fait partie de la «famille» Mercedes depuis son adolescence et est vraiment un produit du programme destiné à aider les pilotes à traverser la série des départs avec la F1 comme objectif ultime.

Haug a expliqué: «Lewis n’est pas tombé du ciel dans le kart en tant que champion du monde potentiel. Il est bien connu qu’il a grandi dans des circonstances modestes.

«Son père Anthony est le principal forgeron et la pierre angulaire de la réussite de Lewis. Sans son travail acharné pour gagner de l’argent pour le sport de son fils, la base du succès n’aurait jamais pu être créée. Ce que Lewis sait, bien sûr, et ce pour quoi il sera éternellement reconnaissant à son père.

«Le jeune Lewis était déjà spécial lorsqu’il était notre invité à la célébration du championnat du monde de Mika Häkkinen au Musée Mercedes de Stuttgart à l’âge de 14 ans; il était poli, bien élevé, il n’était pas au centre des préoccupations bien sûr mais il était heureux et fier d’être là », se souvient l’ancien patron du sport automobile de Mercedes.