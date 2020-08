Jacques Villeneuve a pris un coup à la tête de Ferrari alors que la grande équipe italienne traverse une crise à multiples facettes provoquée par une baisse marquée des performances cette saison.

Les histoires de malheurs de Ferrari, de la panne du moteur et de l’accord secret à leur divorce désordonné avec Sebastian Vettel, sont abondantes, une situation que Villeneuve attribue carrément au chef d’équipe Mattia Binotto.

Le Champion du Monde de Formule 1 1997 a déclaré sur Sky F1 Italia: « Binotto est un très bon ingénieur, mais un ingénieur n’est pas un chef d’équipe. »

«Je le connais personnellement. C’est une personne qui est façonnée par les nombres et non par les sentiments. Il n’y a pas de chaleur dans le nid. Ces ingénieurs ne comprennent pas le côté psychologique », a expliqué le Canadien.

Et a suggéré: «Ferrari doit recommencer. Ce ne sera pas facile et cela prendra du temps. »

«Ils veulent que ce soit une véritable écurie italienne, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour la Formule 1», a ajouté Villeneuve dont le père Gilles reste l’un des pilotes les plus vénérés à courir pour la Scuderia.

L’équipe la plus titrée du sport – avec Binotto désormais en charge – subit le pire sort qu’elle ait enduré ce siècle, la tricherie et les règlements secrets ont à nouveau terni l’équipe (et la FIA plus encore) qui est sortie de la discorde dans un flash, entraînant leurs équipes clients avec eux en même temps.

C’est une période difficile à Maranello de Bonotto, et pas seulement des ouï-dire et des opinions, les statistiques disent la vérité alors que Ferrari occupe la cinquième place du championnat des constructeurs de F1 avec 61 points, 160 à la dérive de Mercedes en haut du tableau après seulement six tours.

Réfléchissez à ceci: les pilotes Merc sont montés sur le podium 10 fois sur un possible 12 cette année, tous les six fois sur la plus haute marche, Ferrari y est monté deux fois grâce à Charles Leclerc.