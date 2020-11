Cinquième pole de la saison pour les Britanniques

Mick Schumacher ne pourrait être que dixième

Callum Ilott a remporté la pole FIA ​​Formula 2 lors de l’avant-dernière manche de la saison, à Bahreïn. Le Britannique a été le plus rapide dans une séance avec deux drapeaux rouges et va pour Mick Schumacher – onzième aujourd’hui – au championnat.



Ce matin, lors de l’unique séance d’essais libres, le Russe Nikia Mazepin a signé le meilleur temps, même si Jehan Daruvala et Yuki Tsunoda n’étaient qu’à quelques dixièmes du meilleur temps de la séance.

La séance de qualification a commencé, comme d’habitude en Formule 2 FIA, avec la plupart des pilotes sur la piste pendant quelques tours pour réchauffer les pneus à la température optimale afin qu’ils puissent attaquer.

Lors de la première tentative, Callum Ilott a été le plus rapide avec un temps de 1’41”479, suivi de Marcus Armstrong et Guanyu Zhou. Yuki Tsunoda arrivait rapidement, mais il a tourné dans le dernier secteur et a provoqué un drapeau rouge.

Le drapeau rouge était court, et les pilotes avaient encore 21 minutes pour tenter de réaliser le meilleur temps possible. Bien sûr, personne n’a réussi à améliorer le temps de Callum Ilott lors de la première tentative après l’interruption.

Il restait encore un deuxième train de pneus à presser, mais un nouveau drapeau rouge – provoqué par Giuliano Alesi – à une minute de la fin était définitif pour ceux qui étaient dans leur dernier tour.

Callum Ilott a ainsi conservé la première place avec son temps de 1’41”479 et a automatiquement scellé sa cinquième pole de la saison et les premiers points du week-end, devant Felipe Drugovich et Dan Ticktum.

L’égalité a régné dans la catégorie, car de la troisième à la sixième place, il y a quatre pilotes dans le même dixième. Marcus Armstrong a terminé quatrième, Guanyu Zhou cinquième et Giuliano Alesi sixième.

De son côté, Nikita Mazepin a dû se contenter de la septième place, devant Jehan Daruvala, Christian Lundgaard et un Mick Schumacher qui, dans ce classement difficile, ne pouvait être que dixième. Il doit revenir demain s’il veut continuer en tant que leader du championnat.

