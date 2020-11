Au cours des dernières heures, la transformation d’un Nissan Datsun 280Z a laissé tout le monde la bouche ouverte. Ce véhicule n’avait pas été lavé depuis 44 ans et après un groupe de spécialistes, son état a généré une énorme surprise.

Le propriétaire d’origine a acheté la voiture modèle 1976 chez un concessionnaire de Philadelphie et l’a ramenée à la maison, où il a trouvé une petite bosse dans l’aile avant. Le concessionnaire a proposé de réparer la voiture, mais le propriétaire a refusé et a exigé un remplacement pour toute la pièce. Le concessionnaire a accepté, enlevé l’aile et, en attendant, a décidé d’apporter d’autres améliorations.

L’homme a enlevé la radio pour la remplacer par un lecteur de cassettes, a démonté la console et d’autres choses, mais a commencé à avoir des problèmes financiers et a dû laisser la voiture à la maison sans l’utiliser.

Depuis lors, la voiture n’a été conduite à nouveau qu’en 2019, le propriétaire l’a vendue à un collègue. Dans l’intention de récupérer l’état de la voiture, il a contacté les gens d’AMMO NYC, un groupe qui est chargé de la restauration des voitures.

La voiture était recouverte d’une épaisse couche de poussière, de sorte que les gens d’AMMO NYC ont utilisé un lubrifiant moussant spécial pour pulvériser l’extérieur. Ensuite, ils ont utilisé des serviettes épaisses en microfibre pour essuyer la plupart de la saleté et une machine à vapeur pour la nettoyer à fond. Plus tard, la peinture a été polie à son état d’origine.

Remarquablement, la couche de poussière qui s’est accumulée au fil des ans a protégé la peinture, la voiture était donc impeccable et, de plus, comme elle ne l’a pas utilisée pendant une longue période, elle a à peine chargé 350 miles sur la montre.

L’équipe AMMO NYC a partagé la vidéo de la restauration avec ses fans et elle est rapidement devenue virale. En quelques heures, la publication a recueilli plus de trois millions de vues et de commentaires de personnes qui ne pouvaient pas croire que l’ancienne voiture était comme neuve.