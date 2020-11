Un voleur maladroit vole une Lamborghini à 240 K $, se bloque des heures plus tard https://t.co/XT2UjsCEGK pic.twitter.com/nxCU9U1DgR – New York Post (@nypost) 14 novembre 2020

Un homme a volé une Lamborghini à 240000 $ à Manhattan et l’a écrasée des heures plus tard dans le Bronx parce qu’il ne pouvait apparemment pas la conduire. la police a signalé.

L’incident a commencé vendredi, peu avant 19 heures, lorsque le propriétaire du cabriolet noir Lamborghini Huracán 2016, l’entrepreneur technologique Ekim Kaya, empruntait la West Side Highway pour se rendre au Manhattan Classic Car Club.

À quelques mètres de votre destination sur West 38th Street, Kaya Il a été heurté sur le côté par une paire de vingt ans chevauchant un cyclomoteur ensemble, et le rétroviseur de son conducteur a été brisé. Lorsqu’elle est sortie pour demander au couple leurs pièces d’identité afin qu’elle puisse déposer une réclamation d’assurance, les deux ont paniqué et l’ont suppliée de les laisser partir, a déclaré Kaya.

“Le gars a dit: “Ma mère va me tuer, je vais aller en prison” “, rappelle Kaya, dont le compte Instagram compte 1,1 million d’abonnés. «Il m’a offert 100 dollars en espèces et je lui ai dit que je ne couvrirais pas le miroir», ce qui coûte environ 2 400 dollars.

Puis les choses sont devenues violentes. “Soudain, il m’a frappé avec son coude et Je suis tombé et ils ont tous deux commencé à me donner des coups de pied et à me frapper », Dit Kaya.

Un des hommes Je suis entré dans la voiture italienne de luxe, j’ai fermé la porte et a passé deux minutes complètes à tâtons pour l’allumage avant de comprendre comment mettre le levier de vitesse dans l’unité, et a finalement fui vers le nord sur l’autoroute. Son complice a fait de même, sur la moto désormais branlante qu’ils avaient écrasée.

Le vol s’est produit près de l’unité de remorquage du NYPD (408 12th Av, Manhattan), mais les flics à proximité, et même un hélicoptère du NYPD, ont été incapables d’arrêter immédiatement le voleur de la voiture.

Un agent a utilisé une dépanneuse pour essayer de bloquer la route de la voiture, mais en vain, a noté le New York Post. Après environ “30 secondes”, le Lambo, qui a une vitesse maximale de 201 mph et passe de 0 à 60 mph en 3,4 secondes, accéléré. “Vous ne pouvez pas chasser une Lamborghini avec une dépanneuse,” se moqua Kaya.

Quatre heures plus tard et à environ 10 miles de là, la voiture a été retrouvée complètement “naufragée” près de l’entrée d’un McDonald’s sur l’avenue Webster dans le Bronx, a rapporté son propriétaire abattu. La police est toujours à la recherche des suspects.

Kaya, originaire de Turquie qui vit maintenant à Hudson Yards, se remet d’ecchymoses et déplore les dommages dévastateurs causés à sa voiture, qu’il a achetée il y a deux mois et demi, et n’est toujours pas sûr de la réparer.