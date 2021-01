Xavi Blanco n’a pas voulu remonter en SSV, et Ricardo Ramilo a dû continuer seul

Le duo avait quitté le Dakar hier, mais ils étaient toujours dans la catégorie consolation

Blanco a été sauvé quelques minutes plus tard par le personnel de l’équipe

Xavi Blanco, copilote de Ricardo Ramilo dans la catégorie SSV, a joué dans l’une des anecdotes de ce Dakar 2021. Celui de Santander est sorti de la voiture au kilomètre 170 de l’étape et a refusé de grimper parce qu’il avait son plus et son moins avec son pilote. Il a dû être récupéré par un membre de son équipe quelques minutes plus tard.



L’union et la confiance entre pilote et copilote sont très importantes sur le Dakar, et dans cette édition, elles ont été démontrées après cet incident. Ramilo et Blanco avaient vécu une journée très difficile hier, dans laquelle ils ont été contraints d’abandonner la course. Aujourd’hui, ils ont rejoint la catégorie consolation, mais le couple – surtout dans le pilote – a été très blessé par ce qui s’est passé.

«Aujourd’hui, le Dakar nous a battus. Le Dakar nous a montré son côté le plus dur, celui qui en fait le rallye le plus compliqué du monde. Ce n’est pas un plat de goût, mais la défaite devra être acceptée. Nous avons une journée entière pour réparer le buggy et nous réengager dans la catégorie la plus faible, qui serait la catégorie du repêchage ou de la consolation », a déclaré Ramilo après son départ d’hier, selon La Voz de Galicia.

Leur première étape dans la catégorie consolation a été très difficile pour eux deux et ils ont laissé un moment qui, pour le meilleur ou pour le pire, ne sera pas oublié avant de nombreuses années. Au kilomètre 170 de l’étape d’aujourd’hui, Blanco est sorti de la voiture après une discussion de Ramilo sur le Roadbook et, par conséquent, le pilote a été contraint de continuer seul.

Blanco avait refusé de remonter et Ramilo n’avait d’autre choix que de le laisser sur la route et d’essayer d’atteindre seul la ligne d’arrivée. Le copilote cantabrique a été laissé allongé au milieu du désert et quelques minutes plus tard, il a été secouru par le personnel de l’équipe.

Pour le moment, on ne sait pas si le duo continuera sur le Dakar après la discussion qu’ils ont eue sur l’étape d’aujourd’hui. Bien sûr, il faut mentionner que c’était la première édition dans laquelle ils ont travaillé ensemble, et peut-être, vu ce qui s’est passé, peut-être aussi la dernière.

