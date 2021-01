Les deux véhicules sont évalués à 113000 euros

La police appelle les citoyens du Lincolnshire pour trouver les voitures

La voiture de sécurité et la voiture médicale du circuit de Cadwell Park ont ​​disparu ce matin. Ce sont deux BMW évaluées à plus de 100 000 euros. La police a déjà signalé son vol.



La police du Lincolnshire, en Angleterre, enquête sur le vol de la voiture de sécurité et de la voiture médicale du circuit de Cadwell Park. Les autorités appellent les citoyens de la région à les contacter en cas de reconnaissance des véhicules qui, ensemble, sont évalués à plus de 110 000 euros.

“Ils ont volé ces deux voitures au Circuit de Cadwell Park hier soir. Nous vous demandons des informations sur ces deux BMW, qui ensemble ont une valeur de plus de 110 000 euros. Aidez-nous à attraper les responsables de ce vol », a déclaré la police.

Les deux véhicules ont disparu 15 minutes après l’aube. La voiture de sécurité est un BMW M240i presque entièrement blanc avec des détails rouges, noirs et gris. De plus, les mots «Safety Car» peuvent être vus écrits à la fois sur le côté et sur le capot.

D’autre part, la voiture médicale est un BMW X5 gris foncé. Il a des détails blancs et orange et les mots «Medical Car» sont écrits sur le côté et le capot de la voiture.

Les deux véhicules appartiennent au circuit de Cadwell Park. Cette piste célèbre, dans une plus large mesure, les compétitions de motocyclisme et le British Superbike Championship se tient en août.

Un grand événement historique de renom est également organisé ici, le festival annuel du Vintage Sports-Car Club. De plus, certaines scènes du film ‘Rush’ y ont été enregistrées, qui retrace la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt dans les années 70. L’émission de télévision britannique de sport automobile Fifth Gear utilise également cet endroit pour enregistrer ses épisodes.

