Avant la course Imola de cette année, il n’y avait pas eu de course depuis 2006

Giancarlo Minardi est chargé d’essayer de s’assurer qu’Imola est au calendrier

Imola est la favorite pour combler le vide que laisse le Vietnam dans le calendrier et être le quatrième rendez-vous de l’année 2021. Après 14 ans sans avoir disputé une course de Formule 1 sur le circuit, la catégorie reine est revenue cette saison en raison de la pandémie . Maintenant, le défi est de rester.



La possibilité d’un Grand Prix à Imola l’année prochaine semble de plus en plus envisageable. Le calendrier provisoire de la Formule 1 pour 2021 a été récemment annoncé avec 23 courses et une inconnue: la destination qui remplacera le Vietnam. Le Grand Prix de Hanoi devait se tenir du 23 au 25 avril.

L’annulation de l’événement au Vietnam est intervenue après l’arrestation de l’un des responsables, l’homme politique Duc Chung, ancien président du Comité populaire de Hanoi Nguyền.

Maintenant, Imola sonne comme un favori pour combler le trou au Vietnam, comme le rapporte le portail Web Race Fans. Il ne faut pas oublier que la Formule 1 a de nouveau célébré un Grand Prix à l’autodrome Enzo e Dino Ferrari en 2020, après une absence de 14 ans dans la catégorie reine.

Pour cela, Giancarlo Minardi travaillera, qui a pris les rênes du circuit lundi 21 décembre dernier. Celui qui a fondé une équipe portant son nom de famille en 1979, a désormais pour objectif principal de ramener l’épreuve d’Imola en Formule 1 et d’en faire le premier GP de la saison à se tenir en Europe.

D’autres possibilités, bien que moins viables, sont de répéter la course à l’Autódromo Internacional do Algarve au Portugal ou de ramener le Grand Prix de Turquie. Cette dernière option, une course à Instanbul Park, est celle avec le moins de bulletins de vote, puisque la date coïncide avec le Ramadan.

