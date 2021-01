La course se tiendrait à nouveau à sa date traditionnelle, fin avril

Les autres candidats, Portimao et Istanbul Park, semblent avoir perdu du terrain

Imola continue de s’imposer comme le principal favori pour combler le vide laissé par le GP du Vietnam fin avril. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari pourrait à nouveau revenir en Formule 1 en 2021, car pour le moment ils semblent mieux positionnés que le reste des candidats.



Le calendrier provisoire de la saison 2021 de Formule 1 a été publié pour la première fois avec une course non confirmée. Le scandale du GP du Vietnam a contraint Liberty Media à mettre de côté l’événement à Hanoi et cette date du 25 avril n’a pour l’instant aucun propriétaire. Bien sûr, les candidats ne manquent pas.

Actuellement, Imola reste la destination la plus probable pour la Formule 1 pour le différend de la quatrième course de la saison 2021 si la situation sanitaire le permet. La piste italienne comblerait l’écart au Vietnam et serait la première course de la saison en Europe, selon la télévision britannique Sky Sports F1.

Des circuits tels que Portimao et Istanbul Park avaient également émergé comme candidats pour occuper cet espace libre sur le calendrier. Cependant, Imola est en avance dans les négociations et la piste italienne pourrait à nouveau accueillir un GP de Formule 1 à la fin du mois d’avril, date traditionnelle du début des années 2000.

Imola est revenue en Formule 1 en 2020 en tant que lieu du GP d’Émilie-Romagne. Le circuit faisait partie du calendrier alternatif créé par Liberty Media pour sauver une saison marquée par la pandémie et les restrictions. L’autodrome Enzo e Dino Ferrari est revenu après une absence de 14 ans l’an dernier et pourrait rester au moins une saison de plus.

L’événement a apporté un nouveau doublé pour Mercedes, qui a certifié le septième championnat des constructeurs consécutif, entrant ainsi dans l’histoire de la Formule 1. La course a été marquée par la difficulté de doubler sur la piste, car cette piste n’a traditionnellement jamais facilité les choses. pour dépasser, et malgré une première course avec DRS et une ligne droite plus longue à domicile, il n’a pas été facile de gagner des places sur la piste.

