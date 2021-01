Esteban Ocon avoue ne pas savoir ce qui va se passer dans le futur en termes de voyages

Le Grand Prix d’Australie ne tient qu’à un fil en raison de l’augmentation des restrictions sur le territoire

La Formule 1 fait à nouveau face à une saison difficile en raison de la pandémie de covid-19. Esteban Ocon a évalué l’incertitude générée par la situation ainsi que les restrictions actuelles sur le continent européen.



En 2020, la Formule 1 a réussi à surmonter la pandémie du covid-19 en créant une bulle applicable à tout le personnel voyageant en course. S’il est vrai que la saison a dû être reportée à juillet, ils ont réussi à terminer l’année en réalisant 17 rendez-vous.

Désormais, la classe reine fera face à des circonstances très similaires en 2021 et Esteban Ocon n’a rien de clair sur ce qui se passera à l’avenir. Pour l’instant, le pilote français s’attachera à améliorer sa forme physique.

“Avec la pandémie, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. Il est clair qu’il y aura une période de beaucoup d’entraînement, j’ai besoin de reprendre le poids que j’ai perdu au cours de la saison et de retrouver un bon état de forme”, a expliqué Ocon dans des déclarations recueillies par le portail Web des fans de GP.

Après cette période d’entraînement, le pilote alpin ne sait pas quelles seront les procédures pour pouvoir à nouveau concourir, car des restrictions dans certains pays sur le calendrier pourraient compliquer la saison.

“Je ne sais pas quel sera le plan après cela, mais il est difficile de voyager à travers l’Europe pour le moment. Ils ne feront pas autant de tests, mais nous ne voulons pas tomber malade et perdre 15 jours de mal”, a déclaré le pilote français.

En fait, on parle déjà d’une éventuelle annulation du Grand Prix d’Australie, qui serait le premier rendez-vous au calendrier et qui aurait lieu entre le 19 et le 21 mars. Même ainsi, Ross Brawn avait déjà prévenu avant Noël qu’ils essaieraient de reproduire d’ici 2021 toutes les procédures effectuées l’année dernière.

“Nous allons devoir continuer et apprendre de ce que nous avons vu cette année et être aussi diligents qu’alors car les vaccins ne deviendront pas efficaces avant un certain temps en termes de chiffres, nous devrons donc continuer les tests”, a-t-il assuré. Ross Brawn, directeur sportif de Formule 1, sur le podcast F1 Nation.

