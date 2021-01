Toyota et Audi terminent sur le podium

Le Groupe Volkswagen place trois de ses marques dans le “ top 10 ”

L’indice GEOM a déterminé que Porsche est le fabricant le plus apprécié de 2020 par les internautes espagnols. Le podium est complété par la première marque généraliste, Toyota et Audi.



La classification annuelle des Indice GEOM 2020 il a déjà été rendu public. C’est l’indice du marché automobile espagnol qui prend en compte l’opinion des utilisateurs et la notoriété des constructeurs. Ce sont les avis positifs reçus et la capacité de chaque marque à générer des commentaires ou des mentions sur le réseau qui comptent.

Au cours de l’année écoulée, il a été Porsche, qui revalide une telle position privilégiée, la marque la plus valorisée de notre pays avec un score de 71,59 sur 100. C’est la troisième fois que les Teutons terminent l’année ainsi, puisqu’en plus de 2019 ils l’ont atteint en 2016. Juste par derrière a pris fin Toyota, leader parmi les constructeurs généralistes et un sillage des Allemands avec un score de 71,46. Aussi aux dixièmes il est resté Audi, qui a atteint 71,17.

Skoda et Mercedes Benz Ce sont les deux autres constructeurs qui ont réussi à franchir la barre des 70 points, le premier avec 70,78 et le second avec 70,39. Grâce à cela, ils ont terminé en quatrième et cinquième position, juste devant le trio de Groupe Volkswagen formé par Skoda, Volkswagen lui-même et Cupra. Leurs scores étaient respectivement de 69,98; 69.56 et 68.66.

Les deux dernières positions dans le “ top 10 ” de l’indice GEOM 2020 ont été pour BMW et pour Hyundai. Les Allemands ont terminé l’année avec 68,26 points, tandis que la firme coréenne a fait de même avec 67,86.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard