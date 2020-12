Le Japonais ratera les tests F2, catégorie dans laquelle il a terminé troisième en 2020

Tout indique que le protégé Honda sera le futur partenaire de Pierre Gasly

Le protégé de Honda, Yuki Tsunoda, participera au Young Drivers Test à Abu Dhabi avec AlphaTauri, dans l’étape précédant sa confirmation d’être son pilote officiel en 2021 aux côtés de Pierre Gasly. Ce n’est pas la première fois que le pilote japonais testera une Formule 1, comme il l’a fait récemment lors d’un essai de 350 kilomètres à Imola.



Yuki Tsunoda, qui a terminé troisième du championnat de Formule 2 lors de sa première année avec l’équipe Carlin, aura l’opportunité de monter sur l’AlphaTauri cette saison. Il le fera mardi la semaine prochaine, au Abu Dhabi Young Drivers Test.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que le pilote de l’école de développement Honda monte dans une voiture de première classe. Il l’a déjà fait le 4 novembre à Imola au volant du Toro Rosso STR13 2018. Au total, il a roulé plus de 350 kilomètres dans des conditions sèches et humides.

Désormais, le pilote japonais a une autre opportunité de se lancer dans une Formule 1 et a hâte de participer au test officiel. De plus, il a profité de l’occasion pour remercier les équipes AlphaTuari et Red Bull et le Dr Helmut Marko, conseiller de l’équipe autrichienne.

«J’ai hâte de tester avec la Scuderia AlphaTauri. J’ai pris plaisir à piloter l’une des voitures de l’équipe 2018 à Imola il y a quelques semaines et j’ai hâte de monter sur la voiture actuelle et de faire partie d’une séance d’essais officielle avec les autres voitures. sur la piste », a exprimé Tsunoda.

«J’apprécie vraiment la façon dont tout le monde à la Scuderia AlphaTauri m’a aidé à me préparer pour cette session et je tiens également à remercier Red Bull et le Dr Marko de m’avoir donné cette opportunité», a-t-il ajouté.

Tsunoda a également expliqué quelles seront ses principales tâches au volant de l’AT01, y compris l’apprentissage et l’évolution en tant que pilote: “Pendant la session, je me concentrerai sur le suivi des instructions de l’équipe et sur le fait de donner mon retour aux ingénieurs. Ce sera aussi un l’opportunité d’apprendre le plus possible et cela aidera mon développement personnel », a révélé le pilote japonais.

Pour sa part, Franz Tost, patron de l’équipe AlphaTauri, a salué le travail de Tsunoda lors du test d’Imola. Il assure que les informations que vous leur fournissez à Abu Dhabi seront très précieuses et il espère pouvoir montrer à nouveau ses talents.

“Yuki a montré lors de son test à Imola qu’il apprenait vite. Il était capable de se familiariser rapidement avec la voiture et de s’améliorer à chaque tour, nous avons donc décidé de lui faire passer un test avec nous lors du test des jeunes pilotes mercredi après la course.” , a reconnu Franz Tost.

“Je suis sûr qu’il va faire un pas en avant en passant une journée complète avec la voiture – cette fois, il conduira l’AT01, donc ses commentaires seront encore plus précieux pour nos ingénieurs. C’est formidable de voir comment le programme Red Bull Drivers Il sait si bien préparer les jeunes pilotes et je suis convaincu qu’il nous montrera encore une fois son talent », a ajouté le patron d’AlphaTauri pour conclure.

La participation de Yuki Tsunoda aux tests d’Abu Dhabi et son absence aux tests d’après-saison de Formule 2 qui débutent aujourd’hui semblent indiquer, en l’absence de confirmation officielle, que le pilote japonais concourra en Formule 1 en 2021 aux côtés de Pierre Gasly.

